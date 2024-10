Segmentul de electorat care va da bătălia la prezidențiale. Vlad Gheorghe: „Nu mi s-a părut oportună ideea de a candida. Se va juca la 2-3 puncte procentuale”

În contextul rezultatelor din sondaje, atât analiștii, cât și politicienii se așteaptă la o luptă strânsă în alegerile prezidențiale din iarnă. Vlad Gheorghe, fondatorul DREPT, a explicat, pentru Ziare.com, că partidul nu a ales încă să susțină un candidat, deoarece electoratul de „dreapta” este împărțit, aspect care va face cursa la prezidențiale mai complicată.

Deși a menționat că în turul doi este, de multe ori, vorba despre un vot util, fondatorul DREPT a arătat că a decis să nu candideze, pentru a lăsa loc candidaților cu șanse reale, în contextul „fărâmițării” votului. „Nu mi s-a părut oportună idea de a candida, deși mi s-a cerut, pentru că, având în vedere cât de aproape sunt toți candidații non-PSD, lucrurile sunt foarte serioase și se va juca, după părerea mea, la eroarea sondajelor, adică la două-trei puncte procentuale. Vor conta enorm. Există posibilitatea, în opinia mea, să avem un candidat de tur doi care a luat cu doar 1% mai mult decât candidatul de pe locul trei, iar în condițiile astea noi suntem extrem de responsabili cu alegerea pe care o facem”, a mai spus Vlad Gheorghe.

Vlad Gheorghe: „Nu îl vom susține pe Mircea Geoană”

Cu privire la candidatul susținut de către DREPT, Vlad Gheorghe a subliniat că a fost luată o decizie pentru a nu-l susține pe Mircea Geoană, având în vedere că partidul a fost asociat cu fostul secretar general adjunct al NATO.

„Tocmai pentru că a existat acest fake-news, am luat pe repede înainte această decizie. Nu îl susținem și dacă timpul verbului era problema, nu îl vom susține pe Mircea Geoană, ca să fie lucrurile foarte clare. Am luat această decizie, dar nu am luat încă decizia dacă vom susține un alt candidat. Nu am luat încă decizia dacă vom susține un alt candidat. Nu trebuie să fie neapărat un candidat independent, pentru că foarte multă lume se dă independent, dar are foarte multe ațe legate în spate, care duc la partidele clasice”, a explicat Vlad Gheorghe într-un interviu pentru Ziare.com.

Afirmațiile fondatorului DREPT vin în contextul în care a explicat că scopul partidului DREPT este acela de a oferi sprijin candidaților independenți, fiind vorba despre o formațiune politică doar din punct de vedere juridic. Această ideea a partidului a stârnit multe controverse, fiind vehiculată ipoteza fondării pentru susținerea lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale.

Ciucă: „Sper ca românii să se uite la votul util”

Și candidatul PNL, Nicolae Ciucă, a făcut o remarcă cu privire la actuala cursă prezidențială și împărțirea electoratului. Din postura de candidat însă, explicând motivările care provoacă electoratul într-un interviu la DCNews, șeful PNL și-a arătat speranța că cetățenii vor merge către un vot util.

„Este votul de alternanță, votul împotrivă, votul generat de emoție și votul util. Chiar și în turul doi va fi un vot care va avea la bază toate cele patru teorii. Va fi și de alternanță, și de emoție și de schimbare, și util, și sper ca românii să se uite la votul util”, a explicat Nicolae Ciucă.

Cum se împart voturile între candidați

În ceea ce privește împărțirea voturilor, BEC a validat 14 candidați, 10 candidați propuși de partide și alți patru independenți. Pe primele locuri în sondajele de până acum au fost plasați Mircea Geoană, candidat independent și Marcel Ciolacu, candidatul PSD, care pleacă cu cele mai mari șanse la turul doi, dat fiind partidul pe care îl are în spate. Actualul lider social-democrat are însă în cursă doi foști membri ai partidului, Ana Birchall și fostul președinte al formațiunii, Mircea Geoană.

La rândul său, Mircea Geoană are un candidat similar, tot independent, pe Cristian Diaconescu, fost șef al Diplomației române, care însă nu este creditat cu foarte mari șanse în sondaje.

Potrivit unui ultim sondaj CURS, pe locul doi este plasat candidatul PNL Nicolae Ciucă, care are însă concurență din partea candidatei USR, Elena Lasconi, dar și din partea fostului președinte de partid Ludovic Orban, candidatul Forța Dreptei.

Cursa în privința electoratului suveranist este simplificată de retragerea șefei SOS România, Diana Șoșoacă, însă George Simion rămâne cu alți contracandidați cu istoric de legături cu partidul AUR, pe care îl conduce, precum Cristian Terheș (PNCR) sau Călin Georgescu (candidat independent).

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a explicat pentru Ziare.com că, în principal, Nicolae Ciucă își împarte electoratul cu Mircea Geoană și Elena Lasconi. Șeful INSCOP a mai subliniat că ieșirea din cursă a Dianei Șoșoacă, în urma deciziei CCR de invalidare a candidaturii sale, produce o schimbare în tendințele electoratului. „Eu văd deja în sondajele noastre parțiale. Pare că această decizie determină o resetare destul de puternică”, a explicat Remus Ștefureac.

Potrivit șefului INSCOP, așteptările în turul doi sunt către o prezență la vot mai mare, însă există posibilitatea scenariului în care interesul să fie mai scăzut, în contextul unei curse finale între Marcel Ciolacu și George Simion.

Totodată, potrivit unui ultim sondaj INSCOP, în ceea ce privește rezultatele la prezidențiale, 69% din respondenți erau siguri că vor merge la vot, din cei 87,4% care au indicat un candidat la turul I.

