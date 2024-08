Seful spionilor, Silviu Predoiu, va fi viitorul presedinte al Romaniei?

Fara sa indemn la atitudini neconforme cu respectul fara de lege, cred ca mai avem sansa pentru o Romanie normala, asa cum cred ca inca mai exista oameni responsabili!

Dar ce facem cand realitatea contrazice insa optimismul?

Cum vom depasi "pandemia generata de aroganta, de prostie, de lipsa de responsabilitate" amintita de Silviu Predoiu, fostul sef al Serviciului de Informatii Externe (SIE)?

Cine va asigura managementul de urgenta pentru un popor aflat la marginea prapastiei, sub povara a circa 200 miliarde de dolari datorie externa, multe dintre imprumuturi fiind cu scadenta platii peste 30 de ani?

Cine plateste dobanda? Cine castiga?

Cine gandeste la problemele reale ale romanilor?

Cine va conduce Romania incepand cu 2024-2025?

Candidati? Interese?

Promiscuitate, anomie sociala? Speranta?

Nu cumva am ajuns deja dintr-un popor demn, o populatie bantuita de anxietate si lipsita de unitate?

Candidatii nu intarzie sa apara!

Puterea onliga la radpundere ministeriala! Cine greseste trebuie sa si plateasca!

Silviu Predoiu retine atentia, atat prin parcursul profesional, dar si prin curajul de a spune stop "statului paralel"! Gandirea constructiva, spiritul intreprinzator, puterea de adaptare la suprasolicitare, dar si capacitatea de a supravietui in conditii de zvon si manipulare contureaza potentialul unui posibil viitor presedinte al Romaniei!

Ads

Din perspectiva surselor deschise (OSINT), dar si al analizei de profil psihologic, Silviu Predoiu nu este un politician comod, "inchinat" intereselor straine!

Cati dintre politicieni au puterea sa spuna ce gandesc si sa actioneze fara sa fie directionati din spate?

Silviu Predoiu, dupa o activitate de peste 34 de ani in spionajul extern romanesc, se manifesta ca un om liber, independent! De ce"toți ceilalți candidați la Cotroceni sunt controlabili"?

Sa fie cheia succesului "abilitatea" unora de a pupa papucul "marelui sultan"?

Cine iubeste tradarea, dar nu si tradatorii?

Serviciile de informatii, in mod special Serviciul de Informatii Externe (SIE) vegheaza la apararea Romaniei in fata amenintarilor si intereselor straine!

Dar ce facem cu politicienii care, dintr-o pornire marcata de frustrare, furnizau informatii Ambasadei SUA la Bucuresti, potrivit Social-media?

Ce se mai poate spune despre europarlamentarii romani care, potrivit acelorasi surse, au votat impotriva intereselor nationale ale Romaniei?

Ads

Dupa o cariera operativa, cu activitati pe linii de muncă, precum: contraspionaj extern, combaterea criminalității organizate, antiterorism, protecție internă, Silviu Predoiu aduce speranta ca mai avem o sansa pentru Romania de maine!

Director adjunct, cu rang de secretar de stat, Silviu Predoiu nu este un necunoscator al realitatii in care traim!

Spre deosebire de alti sefi de servicii de informatii, avansati de la "varste fragede" pe functii de general, Silviu Predoiu a fost avansat în gradul de general de brigadă dupa 24 de ani de munca operativa, în 2004, primind gradele de general-maior în 2006, general-locotenent în 2008 și general cu patru stele în 2011.

Intre 2005-2018, datorită schimbărilor politice și ale numirilor oficiale, Silviu Predoiu a indeplinit si atibutiile de director interimar, cu rang de ministru, Serviciului de Informații Externe al României.

In anul 2018, Silviu Predoiu a trecut in rezerva, redobandindu-si libertatea de a spune nu celor care servesc interesele straine! PLAN reprezinta o platforma puternica, o alternativa viabila pentru restabilizarea Romaniei!

Ads

Analiza de intelligence obliga la cunoastere!

Despre Silviu Predoiu se poate spune multe, unghiul de vedere fiind multiplu: ofiter operativ - spion pentru interesele Romaniei, sef SIE, candidat la presedintia Romaniei.

Desi sunt tentat sa amintesc si calitatea "rezervist", trebuie sa nu uitam ca un ofiter de informatii nu iese sau nu ar trebui sa iasa niciodata la pensie!

Silviu Pedoiu a fost un personaj discret, evitând să fie în centrul atenției publice.

Concret, cu ani in urma, am avut prilejul sa il insotesc la un eveniment la care majoritatea guvernantilor, in asteptarea presedintelui Romaniei, se calcau in picioare, metaforic vorbind, sa prinda un loc cat mai in fata in tribuna oficiala!

Silviu Predoiu a ales sa ramana in multimea aflata la eveniment, departe de lumina reflectoarelor, cum este tipic pentru rolul unui sef al unui serviciu de spionaj!

Respectat pentru expertiza sa în domeniul securității și pentru experiența sa îndelungată în spionajul românesc, Silviu Predoiu a iesit în spațiul public dupa retragerea din activitate din anul 2018, invitand la dezbateri publice cu privire la teme legate de securitatea națională și internațională, dar și despre politicile României.

Ads

Pe cine sperie Silviu Predoiu, șeful spionilor?

Ca fost șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu deține cunoștințe și informații sensibile care ar putea să îngrijoreze sau să intimideze diverse persoane sau grupuri, în special în context politic sau de securitate națională.

Silviu Predoiu "sperie" în sens figurat, datorită potențialului său de a dezvălui informații compromițătoare, de a influența decizii politice sau de a avea o înțelegere profundă a unor aspecte strategice care scapă publicului larg.

Într-un context mai concret, "speriatul" ar putea face referire la politicieni, persoane influente sau alte figuri publice, posibili colaboratori, care ar putea fi expuse unor riscuri dacă anumite informații ar fi deconspirate!

Serviciile de informatii au obligatia sa nu isi deconspire ofiterii si "sursele"!

Nu oricine poate sa fie spion!

Cine isi mai aduce aminte de "deconspirarea" lui Victor Ponta de catre adversarul politic, presedintele Romaniei Traian Basescu? Desi Traian Basescu, in calitate de comandant suprem al fortelor militare ale Romaniei, a avut, in limitele legii, acces la informatii deosebit de sensibile, inclusiv posibile informatii cu privire la ofiterii"acoperiti" sau la ofiterii cu misiuni de spionaj pentru Romania, Serviciul de Informatii Externe nu a confirmat niciodata declaratia presedintelui Traian Basescu!

Ads

Ce insemna pentru SIE sa intre in "jocul" presedintelui Traian Basescu?

In practica operativa este important de menționat că un serviciu de infomatii are obligatia sa vegheze la respectarea intereselor nationale si nu sa intre in jocuri politice speculative care pot decredibiliza institutia.

Cine are insa nevoie de servicii de informatii?

Silviu Predoiu, ca fost șef al Serviciului de Informații Externe din România, a ocupat o poziție care obliga la trăsături psihologice distincte și o personalitate complexă.

Ce il recomanda pe Silviu Predoiu pentru functia de presedinte al Romaniei?

Deși nu există un profil psihologic oficial public disponibil, putem contura un profil psihologic bazat pe rolul său și pe comportamentul manifestat în spațiul public.

Silviu Predoiu valorizează controlul și gestionarea informațiilor, fiind capabil să păstreze secrete și să își gestioneze emoțiile și comportamentul în mod strategic, recunoscand ca "teama de a nu iti indeplini misiunea" tine de normalitate!

În calitatea sa de director SIE, Silviu Predoiu a probat capacitati de analiza si sinteza, dar si puterea să evalueze situații complexe și să ia decizii critice bazate pe informații incomplete sau ambigue, asigurand echilibrul institutiei fara imixtiunile politicului.

Ads

In conditiile in care a fi director intr-un serviciu de informatii obliga la redpectarea legii si a intereselor nationale, si nu o rampa pentru afaceri oneroase sau santajarea adversarilor, Silviu Predoiu a dovedit o gândire logică și analitică, abilități cognitive superioare, precum și o capacitate de a rezista presiunii în situații de criză generata de instabilitatea politica si nevoia de putere a unor decidenti ai momentului.

In repetate randuri, fie ca director de directie, director adjunct sau director interimar cu rang de ministru, Silviu Predoiu a demonstrat un autocontrol remarcabil în cariera sa, fapt ce indică un nivel înalt de stabilitate emoțională și o capacitate de a rămâne calm și rațional în situații stresante.

Conducerea unui serviciu de informații necesită abilități de leadership puternice, inclusiv capacitatea de a inspira și de a ghida echipe, precum și de a negocia și de a colabora cu alte entități naționale și internaționale.

Si din acest punct de vedere, Silviu Predoiuu prezinta o personalitate cu un nivel ridicat de încredere în sine, abilități de comunicare eficiente și capacitatea de a influența și motiva pe alții, stilul pragmatic ajutandu-l sa înțeleagă realitățile politice și să ia decizii care să reflecte interesele naționale si nu idealuri abstracte sau interese aflate la granita dintre lege si mafia "gulerelor albe"!

Ads

Caracter realist, orientat spre obiective, capabil să navigheze prin nuanțele complexităților geopolitice, Slviu Predoiu, un candidat redutabil la presedintia Romaniei, are puterea să ia decizii bazate pe fapte concrete?

Dincolo de orice intentii din partea adversarilor politici de a-i subevalua calitatile,

Silviu Predoiu ar putea fi caracterizat ca având o personalitate complexă, care combină discreția, analiza critică, pragmatismul și capacitatea de a conduce sub presiune, fiind un om al faptelor, cu un puternic echilibru între gândirea strategică și autocontrol emoțional.

Batalia pentru putere, Noua Ordine Mondiala, razboaiele pornite pentru controlul redurselor demonstreaza ca nimic nu este intamplator!

Silviu Predoiu nu isi doreste sa construiasca un castel de nisip! Romania are nevoie de masuri urgente, dar si de strategii pe termen mediu si lung!

Interesat de"securizarea romanilor in fata intereselor straine, cum va reusi Silviu Predoiu sa previna si sa combata dezvoltarea "statului paralel"?

Intr-un viitor articol vom readuce in atentie preocuoarea serviciilor de informatii pentru recrutarea unor posibili decidenti politici!

Romania nu este un "sat abandonat"!

Cine poate sa explice, insa, cum au fost distruse peste 1800 de inteprinderi, unele recunoscute pe piata internationala pentru calitatea produselor, prevum: Uzina "23 August", Inteprinderea de Masini Grele - IMGB, Uzina "Republica", ARO Canpulung, Semanatoarea etc?

Cine poate sa opreasca drogurile in Romania?

Cine se face vinovat de subminarea economiei nationale, in conditiile in care mintea unora aceasta "duduie"?

Daca istoria nu va confirma faptul ca "important este cine nunara voturile si nu cel

care voteaza", mai avem o sansa!

Candidatii nu vor intarzia sa apara!

Cine are sansele cele mai mari pentru reusita? Cine intra in turul doi?

Silviu Predoiu este un om al faptelor si al informatiilor! In sensul metaforic, un spion nu iese sau ar trebui sa nu iasa niciodata la pensie!

Informatia inseamna putere!

Dar ce facem cand informatia este ascunsa prin sertarele guvernamentale pana intervine prescriptia jafului din Romania?

Viitorul Romaniei inseamna tinerii nostri! Ce lasam in urma noastra pentru dansii?

Romania, incotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads