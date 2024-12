Fost șef SIE, despre Călin Georgescu: ”De 15 ani încearcă să acceadă într-o funcție. Nu va asculta de consilieri, ci de vocile interioare, de Zamolxe” VIDEO

Fostul șef al SIE Silviu Predoiu a făcut o serie de dezvăluiri legate de candidatul la prezidențiale, Călin Georgescu. Predoiu susține că, de 15 ani, candidatul independent încearcă să obțină o funcție de conducere în statul român. De asemenea, fostul șef SIE spune că este cam târziu să aflăm cine este Călin Georgescu.

Predoiu susține că a fost contactat de Georgescu în 2023, când acesta s-a vrut candidat al partidului înființat de fostul șef al SIE.

”După o serie de referiri mesianice, despre rolul său pe pământ, mi-a propus să îi predau partidul. A spus: ”Știu că ați înființat un partid, aș vrea să fiu candidatul dvs prezidențial. Eu am apucat să spun ”Vă puteți înscrie în partid și, pe măsură de veți activa, la convenția din 2024, vom valida candidatul la președinție. Vă puteți înscrie în competiție. Pe măsură ce îi enumeram pașii, mi-am dat seama că nu era interesat de această variantă de evoluție”, a declarat fostul șef al SIE, la Gândul.

Predoiu susține că, în ultimii 15 ani, Georgescu a făcut eforturi să acceadă într-o funcție de conducere.

”De auzit, am auzit constant din 2009, despre un personaj care nu spunea absolut nimic, dar se propunea în funcții de conducere ”Vreau să fiu premier! Vreau să fiu președinte” . În perioada 2009-2010, am auzit prima dată despre dumnealui. După aceea, am văzut că a fost constant în relatări de presă cu aceleași ambiții. Cred că singura constantă în conduita domnului Georgescu în ultimii 15 ani a fost dorința lui de a accede într-o funcție de conducere”, spune fostul șef SIE și candidat la alegerile prezidențiale.

Predoiu a mai declarat că Georgescu trebuie cercetat de AEP și de BEC pentru încălcările legii electorale. De asemenea, fostul șef al SIE susține că, în calitate de președinte, Călin Georgescu nu va asculta de nimeni.

”Georgescu nu e o persoană care să poată să lucreze cu cineva. D-lui are o problemă cu statuia pe care și-o face. Nu votez cu dl Georgescu. Nu va asculta de consilieri, ci de vocile interioare, de Zamolxe. Aș vota cu d-na Lasconi. Votez pentru România, nu pentru d-na Lasconi”, a spus Predoiu.

Este târziu să aflăm cine e Călin Georgescu

Silviu Predoiu susține că ascensiunea lui Georgescu a venit din faptul că nu a fost invitat în studiouri la dezbateri, ci a făcut propagandă cum a vrut el pe TikTok.

”Dacă ar fost invitat în studiouri, nu lăsat să facă propagandă pe TikTok cum a vrut el, fără întrebări incomode, fără trimiteri la trecutul lui... Trebuia pus în studiouri alături de alții. Astfel, lumea ar fi știut cine e dl Georgescu. E cam târziu să aflăm acum cine este, pentru că a fost deja votat. Acum, spune doar ce alege el să spună. Mai mult nu răspunde”, spune Predoiu.

Silviu Predoiu a fost prim-adjunct al directorului SIE în perioada 2005 – 2018. De asemenea, a ocupat funcția de director interimar al Serviciului de Informații Externe.

Generalul SIE în rezervă a candidat la alegerile prezidențiale.

