George Simion susține că interdicția decisă de Ucraina este pentru activitate "pro-românească": "Nu voi renunța să mă bat pentru recuperarea Basarabiei"

Liderul AUR, George Simion, cataloghează, vineri seară, informațiile vehiculate despre el ca fiind ”o fumigenă deja răsuflată”.

”Ceea ce trebuia să fie o «lebădă neagră» a acestor alegeri se pare că este doar o curcă beată”, afirmă Simion, care adaugă că nu este vinovat de nimic. ”Am «vina» de a fi loial doar intereselor statului român”, a adăugat liderul AUR, precizând că va continua să lupte pentru recuperarea Basarabiei.

”Am avut dreptate! Motivul interdicției mele în Ucraina: activitatea mea pro-românească! Autoritățile ucrainene, cele invocate de trompetele și propaganda PNL, confirmă ceea ce am tot spus: activitatea mea pro-românească, acțiunile mele în sprijinul fraților noștri din Cernăuți, din Ucraina, promovarea adevărului istoric în comunitățile de români din Ucraina, acestea sunt motivele reale care au dus la interdicția mea în Ucraina. Când am repetat în ultimele zile peste tot că nu m-am văzut și nu am legături cu niciun serviciu străin (fie el și rusesc, ca să fie și pe înțelesul Antenei 3), nu m-a băgat nimeni în seamă pentru că propaganda galben-albastră a liberalilor pompează bani pe bandă rulantă în presa aservită”, a mai transmis George Simion.

”Reprezentanții acestui sistem dinamitează instituții de forță ale statului român doar pentru a relansa o fumigenă deja răsuflată, care m-ar inculpa pe mine de legături cu Rusia, dușmanul de la Răsărit ce ne-a sfârtecat și călcat în picioare trupulȚării de atâtea ori! Ceea ce trebuia să fie o „lebădă neagră” a acestor alegeri se pare că este doar o curcă beată”, a transmis, vineri seară, George Simion.

Acesta acuză că cei care-l atacă fac jocurile Rusiei: ”Ei, de fapt, fac jocurile Rusiei lovind într-un simbol al Mișcării Unioniste, a cărei lider am fost în cadrul organizațiilor civice și de 4 ani prin Alianța pentru Unirea Românilor! AUR a fost creat și pentru acest deziderat sfânt al românilor – Unirea cu Basarabia! O Basarabie ce ne-o dorim Europeană (a se vedea și sigla AUR) și ținută cât mai departe de bocancul rusesc”.

”Condamn pe Marcel Ciolacu și pe reprezentantul PNL din cadrul Comisiei SRI de uzurpare, în plin proces electoral, credibilității instituțiilor ce ar trebui să asigure siguranța națională și integritatea alegerilor de anul acesta, prin faptul că au lansat iresponsabil, fără a exista vreo probă, acuzații foarte grave la adresa unui contracandidat, făcându-se portavoci ale unor persoane din alte două state, ce au interes să deturneze rezultatul alegerilor din România”, a mai transmis liderul AUR.

Acesta face apel către SRI, SIE, DIE și ”celelalte zeci de servicii secrete în plus/inutile din România să iasă urgent cu un comunicat către poporul român, în care să clarifice toată această butaforie cu iz bolșevic”.

”Dacă mai este stat de drept în România, acum este momentul să acționeze! Am «vina» de a fi loial doar intereselor statului român, aici și peste hotare, acolo unde viețuiesc frații noștri, în teritoriile ce au aparținut dintotdeauna României! Cum să convină acest lucru conducătorilor din Rep. Moldova și Ucraina? Pentru ei sunt și voi fi mereu un pericol, căci nu voi renunța să mă bat pentru recuperarea Basarabiei și pentru drepturi egale oferite comunităților de români din afara granițelor, așa cum statul român oferă tuturor minorităților de la noi”, afirmă Simion.

”Nu cerem teritorii, nu suntem iredentiști, așa cum e cazul UDMR, tolerat prea mult de autoritățile române, dar nu mai acceptăm să fim tratați ca cetățeni de mâna a doua, nici în cadrul UE, nici în cadrul comunităților de români din alte state. Acest lucru deranjează și pare neobișnuit pentru politica românească, care a avut doar slugi și lași în fruntea ei. Dar în alte state acest lucru e firesc și nu e nimeni acuzat de extremism pentru că-și pune propriul popor pe primul loc”, a adăugat liderul AUR.

În final, acesta a adăugat: ”Cer desecretizarea oricărui document pe care îl are statul român despre mine, nu am nimic de care să mă rușinez”.

Guvernul României a publicat, vineri seară, răspunsul Ucrainei la solicitarea premierului Marcel Ciolacu cu privire la interdicția aplicată lui George Simion. Ucraina susține că deputatul George Simion se face vinovat de ”activități anti-ucrainene sistematice” care ”aduc atingere suveranității și integrității teritoriale”. ”Declarațiile lui George Simion sunt orientate spre discreditarea Ucrainei pe arena internațională și promovarea ideilor unioniste”, au transmis oficialii de la Kiev.

