Șoșoacă atacă la CCR decizia BEC prin care i se interzice candidatura. Europarlamentara, mesaj pentru Putin

Președinta partidului SOS România, europarlamentara Diana Șoșoacă, a depus duminică, 16 martie, o contestația la Curtea Constituțională a României cu privire la decizia Biroului Electoral Central de a-i respinge candidatura la alegerile pentru cea mai înaltă funcție în stat, care vor avea loc în mai.

Anunțul a fost făcut de partid, conform Agerpres. În același timp, Șoșoacă îi transmitea președintelui rus, Vladimir Putin, „dorinţa de pace a poporului român”.

Europarlamentara susține că i-a fost interzisă candidatura „de sistemul globalist pentru că am promovat pacea şi neutralitatea pentru România, pentru că am criticat politicile ofensive ale UE şi ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial şi pentru că am vizitat Ambasada Rusiei la Bucureşti pentru a transmite mesaje de pace din partea românilor care nu doresc să fie împinşi în război de o clasă politică trădătoare”, se arată într-un mesaj pe contul oficial de Facebook al președintei SOS.

Șoșoacă spune că ea și partidul său vor lucra în continuare pentru a „pace” și pentru „normalizarea relațiilor cu Federația Rusă”. Europarlamentara îl roagă pe Putin să nu interpreteze deciziile viitorului președinte ca fiind cele ale poporului român. Mesajul lui Șoșoacă vine la puțin timp după ce candidata a acordat un interviu postului RT (fost Russia Today), criticat pentru că împrăștie dezinformare.

Decizia atacată

Biroul Electoral Central (BEC) a respins sâmbătă candidatura Dianei Iovanovici-Şoşoacă, luând în considerare hotărârea Curţii Constituţionale (CCR) de anul trecut, se arată în decizia publicată sâmbătă de BEC.

„Atât timp cât instanţa de contencios constituţional a statuat deja prin Hotărârea nr. 2/2024, raportat la acest ciclu electoral, cu privire la atitudinile, conduitele, luările de poziţie ale acestui candidat, constatând că sunt contrare principiilor şi valorilor constituţionale, Biroului Electoral Central îi revine obligaţia de a da eficienţă aspectelor reţinute de Curtea Constituţională”, arată BEC.

În egală măsură, arată Biroul Electoral Central, în acest context, „îndeplinirea celorlalte condiţii de înregistrare a candidaturii şi a semnului electoral, apare ca irelevantă”.

