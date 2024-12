Șoșoacă îi cheamă pe suveraniști să-l susțină pe Călin Georgescu. Lidera SOS vrea și un guvern "care să-şi asume scoaterea din haos a României"

Europarlamentarul Diana Iovanovici Şoşoacă, preşedinta partidului S.O.S. România, a transmis, luni, 2 decembrie, un mesaj "partidelor suveraniste să colaboreze "pentru alegerea lui Călin Georgescu ca preşedinte al României, precum şi pentru coagularea unei oferte de guvernare".

"Invit toate partidele suveraniste să conlucreze pentru alegerea ca preşedinte a domnului Călin Georgescu, pe data de 8 decembrie (...) şi pentru coagularea unei oferte de guvernare care să scoată România din criză, oferind soluţii reale, stabilitate şi creştere economică, de care să beneficieze toţi românii (...). Am solicitat forţelor suveraniste să ne adunăm, pentru că există posibilitatea creării unui guvern suveranist, chiar minoritar, care să-şi asume scoaterea din haos şi faliment a României", a declarat Şoşoacă, la o conferinţă de presă.

Ea s-a referit, de asemenea, la o întâlnire pe care a solicitat-o preşedintele AUR, George Simion.

"În ceea ce priveşte întâlnirea pe care a solicitat-o mâine domnul George Simion, preşedintele partidului AUR (...). Nu am înţeles bine invitaţia domnului George Simion, am înţeles că nu vrea să se întâlnească cu liderii partidelor, ci cu parlamentarii care au ieşit la aceste alegeri. Or este imposibil, pentru că nu s-a făcut redistribuirea, nu ştim încă parlamentarii exact în fiecare judeţ, nu sunt încă validaţi şi mişcarea aceasta pe care o propune dânsul nu poate să aibă loc în acest moment, pentru că nu l-a autorizat nimeni să o facă. Da, putem să ne întâlnim noi, preşedinţii de partid, dar nu poţi să te întâlneşti cu nişte oameni care în acest moment sunt doar cetăţeni care nu pot să acţioneze ca parlamentari până nu există validarea mandatului", a afirmat lidera S.O.S România.

Totodată, Şoşoacă a ţinut să transmită un mesaj "de stabilitate şi de echilibru" românilor, clasei politice şi cancelariilor străine.

"Transmit pe această cale un mesaj de stabilitate şi de echilibru către toţi românii, către clasa politică şi către toate cancelariile străine, care privesc atât cu interes, dar şi cu gravă îngrijorare ce se întâmplă în România. În calitate de preşedinte al Partidului S.O.S. România, reafirm suveranitatea şi independenţa României, în raport cu toate cancelariile străine şi dreptul suveran al poporului român de a-şi alege atât organele reprezentative, cât şi preşedintele României, în situaţia dată, pe domnul Călin Georgescu, şi de a urma o cale suveranistă prin care să aducem România într-o stare de echilibru şi mai ales să aducem şi să păstrăm pacea în România, în regiune şi în Europa", a spus Şoşoacă.

În context, ea a criticat Curtea Constituţională, despre care a afirmat că a "intrat într-o degringoladă care a dus la o dezechilibrare totală a instituţiilor statului".

"În acest moment, Curtea Constituţională a intrat într-o degringoladă care a dus la o lipsă totală de echilibru, o dezechilibrare totală a instituţiilor statului (...). S-a încălcat principiul separaţiei puterilor în stat, s-a încălcat Constituţia României. Nu poţi să răspunzi pentru declaraţii şi opinii politice. (...) Rezultatul primului tur de scrutin a fost evident un spirit de frondă al poporului român care de 35 de ani suportă jugul unei pseudo-democraţii. (...) Ulterior, nu mi-am închipuit că onorata Curte Constituţională va cădea într-un şi mai mare hău. În sensul că a încălcat pentru a doua oară Constituţia României, ordinea de drept şi statul de drept, dând o nouă lovitură de stat, admiţând o contestaţie a unuia dintre candidaţi, care nici măcar nu are legitimitate, un 1%, domnul Terheş", a mai afirmat Diana Iovanovici Şoşoacă.

