Ștefan Mandachi își retragere susținerea pentru Călin Georgescu: „Am greșit. Când auzi Kremlin, te sperii” VIDEO

Ștefan Mandachi, unul dintre cei mai importanți susținători ai lui Călin Georgescu, înainte de turul 1 al prezidențialelor, a decis să își retragă susținerea pentru candidatul independent pentru funcția de Președinte.

Mandachi spune că l-a votat pe Georgescu după ce s-a cunoscut cu el, deoarece și-a dorit să voteze un candidat anti-sistem. Recunoaște însă că nu s-a documentat suficient de mult despre el, iar, după ce a văzut o serie de declarații ale lui, și-a dat seama că a greșit.

Astfel, Mandachi a postat un mesaj pe rețelele de socializare, spunând își asumă greșeala, dar și că nu are scuze pentru că, dezinformat fiind, i-a dezinformat și pe cei ce îl urmăresc.

„Vreau să fac o scurtă precizare. Am greșit, nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Eu, personal, am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva clasei politice, fără excepție, împotriva sistemului și a partidului. De asta am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care era anti-sistem.

Dar, chiar și așa, nu am nicio scuză și îmi asum vina pentru că nu am făcut verificările necesare. Trebuia să fiu mai atent, am o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Ieri am primit mai multe filme scurte pe care nu le văzusem, dar trebuia să le văd. Am tras o concluzie răspicată: nu rezonez cu viziunea despre NATO, UE, legionari, mareșal, 5G. Sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO, în contextul în care avem un vecin asupritor la graniță, cu pretenții. Am rămâne descoperiți. Intrarea în UE, în NATO, au fost două momente esențiale în istoria noastră, când auzi Kremlin te sperii. Nu vrem asta, categorig. Îmi asum toate consecințele, voi fi mai atent pe viitor”, a spus Ștefan Mandachi, într-un clip postat pe Facebook.

