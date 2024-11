Ștefan Mandachi, un cunoscut antreprenor din Suceava, a dezvăluit în mediul online că nu este un simpatizant al candidatului la prezidențiale Călin Georgescu. Mai mult, el a explicat că nu a ascultat declarațiile pro-Rusia făcute de Călin Georgescu.

Omul de afaceri care s-a remarcat prin faptul că a construit primul metru de autostradă din Moldova, din fonduri proprii, a explicat pe pagina sa de Facebook că nu este un susținător al lui Călin Georgescu și că a avut o altă strategie de vot în primul tur al alegerilor.

„Nu am susținut niciun candidat și nu am încurajat pe nimeni să voteze pe cineva (…) Cu cine am votat este strict treaba mea, fac ce vreau cu ștampila mea, în cabină, într-o democrație în care există candidați validați. Nu am votat PSD, PNL, USR, AUR. Nu votez cu partidele. Punct. Am votat împotriva sistemului. E strategia mea de vot, nu-i grija altora”, a scris Ștefan Mandachi pe Facebook.

În campania electorală, acesta i-a avut ca invitați la podcastul său pe Mircea Geoană, George Simion, Ana Birchall, Cristian Terheș și Călin Georgescu, cel din urmă având cele mai multe vizualizări.

„Nu am promovat cu bani niciun trailer, nu am promovat niciun produs/serviciu propriu, am eliminat toate reclamele și am debifat generarea de venituri de la Youtube”, a mai explicat antreprenorul.

Ce părere are Ștefan Mandachi despre declarațiile pro-rusului

De asemenea, tânărul a spus că nu a ascultat declarațiile în care Călin Georgescu vorbește despre Rusia, însă le-a numit drept „o aberație sinistră”, dacă ele chiar există. Cât despre afirmațiile legate de NATO, afaceristul a pus întrebarea ”Cine e sinucigaș să renunțe la NATO? Doamne ferește!”.

„Cea mai mare nenorocire pentru români în istorie a fost Rusia și cojocul comunist pe care l-a azvrâlit peste noi. Nu vrem!!! Doamne ferește! Nu mă interesează ce candidat ar face o astfel de declarație, dar și Papa Paul a Doilea dacă învie și zice să mergem spre ruși, nu mergem. Te ia panica numai când auzi cuvintele Kremlin, Moscova, davai, nietparuski”, a adăugat Ștefan Mandachi.

Acesta a ținut să clarifice și faptul că legionarii nu au fost eroi, așa cum Călin Georgescu a afirmat.

„Legionarii și Antonescu au fost călăi, nu eroi. Cu aceste subiecte nu este de glumă. Nu am promovat niciodată în viața mea așa ceva, ba din contră, am realizat materiale educaționale pentru conștientizare. Dar cine să verifice asta?”, a mai scris omul de afaceri.

