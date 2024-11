Ștefan Mandachi, unul dintre marii susținători ai lui Călin Georgescu. Omul de afaceri a construit din banii săi un metru de autostradă la Suceava

Ștefan Mandachi, un cunoscut antreprenor din Suceava, mai ales pentru faptul că a construit primul metru de autostradă din Moldova, din fonduri proprii, inițiind manifestul #șîeu, este unul dintre promotorii candidatului independent la prezidențiale, Călin Georgescu, potrivit HotNews.ro.

Omul de afaceri i-a avut invitați la podcastul său pe Mircea Geoană, George Simion, Ana Birchall, Cristian Terheș și Călin Georgescu.

„V-am auzit cu celebrul proiect cu un metru de autostradă. Tema a fost senzațională, pentru că a fost o lecție pentru cei de atunci, aceeași ca și astăzi, că se poate, dacă vrei (…) Marea schimbare trebuie să fie o schimbare profundă și vorbim despre o schimbare de sistem, altfel este imposibil”, a spus Georgescu la podcastul lui Mandachi.

Sâmbătă seară, înainte de ziua votului, la câteva ore după publicarea podcastului, Ștefan Mandachi a postat pe pagina sa de Facebook un sondaj despre alegeri, realizat pe canalul lui de YouTube, la care au răspuns 4.300 de persoane.

Sondajul îl arată câștigător pe Georgescu, cu un procent de 62%, urmat de Simion cu 19%.

„Un sondaj clasic are 1.000-2.000 de persoane. Sondajul meu are 4.300. Este doar o realitate socială și nu am de gând să promovez vreun candidat, dar nici să mă ascund de realitate”, a scris afaceristul pe Facebook.

Ștefan Mandachi este avocat și afacerist român. El deține un hotel în Suceava, în care a cazat, în 2020, cadrele medicale suspecte de coronavirus din tot județul.

În județul Suceava, Georgescu a câștigat alegerile.

