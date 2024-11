Traian Băsescu îi scutură dur pe candidații la prezidențiale: "Cei mai slabi din toate alegerile prin care a trecut România de la Revoluție încoace"

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a făcut miercuri, 20 noiembrie, o analiză politică a candidaților la alegerile prezidențiale din 2024 și susține că, la acest scrutin, românii au parte de cei mai slabi candidați ”de la Revoluție încoace”.

Fostul președinte al României consideră că Ion Iliescu, Adrian Năstase și Corneliu Vadim Tudor nu au fost nici pe departe atât de slab pregătiți precum cei 13 candidați actuali la funcția de președinte al României, relatează stirileprotv.ro.

Pentru a-și susține opinia, el a menționat scandalul recent referitor la vila de pe bulevardul Aviatorilor, care a generat o serie de acuzații dure între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, actuali parteneri de guvernare.

Băsescu folosește cuvântul "lașitate" când vorbește despre cei doi, deoarece ”niciunul nu recunoaște că el a luat decizia”. ”Este jenant!”, a spus fostul președinte al României.

”Bun. O să fiu foarte sincer. Sunt cei mai slabi din toate alegerile prin care a trecut România de la Revoluție încoace. Ne place, nu ne place, nu poți să spui că Ion Iliescu a fost un candidat slab, nu poți să spui că Adrian Năstase a fost un candidat slab, nu poți să spui că Vadim Tudor a fost un candidat slab. Adică era confruntare de idei. Acum am văzut o confruntare de înjurători, care cu vila din Aviatorilor, care a dat banii ... Lașitate cât cuprinde la doi oameni care erau în funcția de premier sau au fost în funcția de premier și au fost implicați în povestea renovării vilei din Aviatorilor. Niciunul nu recunoaște că el a luat decizia, nici Ciucă, nici Ciolacu. Este jenant, dacă tu nu-ți asumi răspunderea să spui da, am decis renovarea unei vile a statului! Punct!”, a declarat, pentru sursa citată, Traian Băsescu.

Poate ar fi pierdut puncte, pe 24 noiembrie, la alegeri, a fost provocat Băsescu. Răspunsul său a venit imediat și a fost ironic.

”Nu cred că ar fi pierdut puncte, pentru că au pierdut mult mai mult când oamenii au văzut ridicolul situației. Dacă voi nu vă asumați răspunderea pentru renovarea unei vile care are costurile de piață, o operațiune care e la nivelul costurilor pieței, dacă nu-ți asumi răspunderea pentru atâta lucru, cum să cred eu că-ți vei asuma răspunderea pentru țară? Să spui: eu am luat decizia! Bună, proastă, asta e, am luat-o.”

Băsescu susține că alegerile de anul acesta sunt "necinstite", din cauza modului în care PSD și PNL, partidele aflate la guvernare, au organizat tururile de scrutin pentru a-și crea un avantaj. El consideră că această strategie se bazează pe presupunerea că în turul doi se vor califica Ciolacu și Ciucă.

El avertizează, însă, că este posibil ca ”socoteala de acasă să nu se potrivească cu cea din târg”, iar liderul PNL Nicolae Ciucă să nu ajungă nici măcar în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

”Aș vrea să clarific de la bun început cum privesc aceste alegeri. În mod indiscutabil sunt necinstite. Atât PSD-ul, cât și PNL-ul au făcut un program electoral al acestui an care să-i avantajeze pe ei, să dezavantajeze pe ceilalți. Au cuplat localele cu europarlamentarele într-un ridicol total, iar pe urmă n-au mai respectat principiul să economisim bani. Au venit și au pus legislativele între turul unu și doi la prezidențiale, plecând de la premisa că în turul doi se va califica Ciolacu și Ciucă, ceea ce va avantaja partidele lor în alegerile legislative.

Numai că s-ar putea socoteala de acasă, să nu se potrivească cu cea din târg, pentru că Ciucă are puține șanse să intre în turul doi. Dacă mă uit la sondajele cinstite, are puține șanse să intre, iar Ciolacu are toate șansele ca până la votul din turul doi, să fie complet discreditat, pentru că are tot soiul de răspunsuri neclare la întrebări foarte clare. Mă refer la toate întrebările care i se pun lui Ciolacu și răspunde unsuros, așa, adică: eu n-am văzut biletul, eu mi-am cumpărat, eu am primit de la guvernul ucrainean și de la guvernul moldovean și probe, nu numai enunțuri, dar nu pot să le arăt.

Ori eu vă pot spune, din experiența de 10 ani în funcția asta la vârf, niciun serviciu de informații nu trimite unui premier sau unui președinte al altui stat informații care țin de siguranța lui națională”, a concluzionat Traian Băsescu.

