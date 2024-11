Traian Băsescu comentează demisiile lui Ciolacu și Ciucă. ”Călin Georgescu nu e o soluție pentru România. Nu îl voi susține”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat luni, 25 noiembrie, la Digi24, că decizia luată de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, de a demisiona din fruntea PNL și PSD este una normală și corectă. Acesta spune că s-a mai intersectat cu Călin Georgescu în viața sa, dar că nu îl susține, ci îi va fi adversar.

„Decizia lui Marcel Ciolacu și a lui Nicole Ciucă reprezintă normalitatea în partide. Au procedat corect. Singurul lucru incorect este cel pe care îl face Ciolacu și anume faptul că rămâne în fruntea guvernului. El trebuia să-și depună si mandatul de premier, ca altfel menține această alianță care a făcut mult rău României și romanilor”, spune Traian Băsescu.

Acesta spune că s-a mai întâlnit în viața lui cu Călin Georgescu și a mai auzit de el, dar adaugă că acesta nu va avea un „susținător” în persoana fostului președinte: „Călin Georgescu nu e o soluție pentru România. Nu îl voi susține. Nu l-am acceptat ca premier în 2010, în Guvernul Boc. (...) Nu va avea în mine un susținător, ci un adversar”.

„România nu are nevoie de dubii identitare sau de dubii cu privire la cine îi sunt aliați. Nu are nevoie populația României de oameni care se consultau cu Dughin”, a mai spus Băsescu.

Acesta spune că Georgescu „știe carte”, dar problema sa este credința lui, care nu are nimic în comun cu „credința modernă”.

Călin Georgescu este mult peste ceea ce astăzi poate fi acceptat în Uniunea Europeană și chiar ceea ce putea să fie acceptat în perioada interbelică”, a mai spus Băsescu.

Elenei Lasconi i-a recomandat ca până pe 21 decembrie să pună mâna să citească despre relații internaționale, criza din Orientul Mijlociu și geopolitică.

Întrebat dacă România este pregătită să aibă un președinte femeie, Băsescu a răspuns:

”Pregătită sau nepregătită, România trebuie să accepte acest lucru. Alternativa Lasconi are abordări legionare, România nu are nevoie de așa ceva. (...) Vorbesc de Comisie și de Parlamentul European, m-au întrebat cum s-a ajuns aici. Le-am spus că întrebarea este care e cauza: corupția profundă, România s-a întors la o corupție endemică, la un premier care administrează bugetul ca banii lui proprii, împarte bugetul la clientela politică. Nu le venea să creadă că în România e posibil așa ceva. Le-am spus că nu există probleme pentru tineri, tinerii au avut o reacție incredibilă, ori asta e rezultatul faptului că au aruncat zeci de miliarde împrumutați către clientela politică și nu au implementat programe pentru generația tânără care nu are niciun orizont”.

