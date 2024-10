Ce este o fermă de trolli și ce obiective urmărește. Precizări importante de la DNSC în contextul scandalului Geoană-Lasconi

Autoritățile României nu au nicio semnalare oficială și niciun raport privitor la vreo fabrică de trolli sau fermă de trolli care ar acționa în țara noastră, a declarat Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

„La acest moment, după ce am făcut verificările tehnice împreună cu echipa noastră, nu avem nicio semnalare, niciun raport, nicio indicație legată de o fabrică de trolli care să execute atacuri cibernetice în România. Noi am făcut niște verificări din exces de precauție, nu am primit încă nicio solicitare oficială în acest sens. Dar executăm astfel de verificări tehnice de rutină”, a declarat directorul DNSC, Dan Cîmpean, citat de Digi 24.

Expresia "fermă de trolli" a apărut în premieră în anul 2014, după ce Rusia a ocupat peninsula Crimeea, care face parte din teritoriul Ucrainei. Deși statele democratice au criticat dur această ocupație, pe Internet au fost remarcate în mod straniu, mesaje de susținere pentru Putin și de criticare a țărilor care îl acuzau.

O fermă (fabrică) de trolli este un grup sau o structură care desfășoară activități de propagandă sau de dezinformare pe Internet. Asemenea entități nu aparțin oficial unei țări ci se ascund sub un nume care nu atrage atenția - de exemplu o agenție de publicitate sau un centru de studii pe Internet, pe domenii politice sau economice.

Ads

Sunt angajate mai multe persoane care să creeze continuu conturi false pe rețelele sociale. Lucrătorii dintr-o fermă de trolli folosesc profiluri false de Internet, cu ajutorul cărora fac postări pe web, inclusiv pe rețelele sociale. Ei compun mesaje sau le redistribuie, răspund la comentarii, participă la discuții online, simulează dispute, astfel încât să crească impresia că utilizatorii sunt reali. Conturile false sunt folosite pentru a disemina informații false sau manipulatoare, pentru a amplifica diverse narațiuni, pentru a învrăjbi utilizatorii sau pentru a provoca dezbateri.

În anul 2018, 13 ruși care au activat într-o asemenea organizație au fost condamnați în SUA pentru interferență în alegeri și în alte procese politice, informează Antena 3.

Ads

Fermele de trolli pot fi contracarate prin eliminarea acestor mesaje și conturi false. Dar acest lucru este foarte anevoios, întrucât în fiecare zi, doar în mediul online românesc, trollii plasează peste 8 milioane de comentarii și 2 milioane de postări pe o singură platformă socială.

Scandalul legat de trolli a izbucnit în România după ce Elena Lasconi l-a acuzat pe Mircea Geoană că ar apela la asemenea procedee. Geoană a respins acuzația și i-a cerut Elenei Lasconi să prezinte dovezi. Apoi, o acuzație similară a lansat premierul Marcel Ciolacu, dar tot fără a prezenta dovezi.

Ads