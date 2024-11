Surpriză în cel mai recent sondaj. Cine ar intra în turul doi la prezidențiale

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și cel al PNL, Nicolae Ciucă, ar urma să fie competitori în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în timp ce liderul AUR, George Simion, se află cu un procent în urma lui Ciucă, potrivit unui sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) la comanda Newsweek și făcut public joi, 14 noiembrie.

Intențiile de vot la prezidențiale sunt: Marcel Ciolacu (PSD) - 30%, Nicolae Ciucă (PNL) - 18%, George Simion (AUR) - 17%, Elena Lasconi (USR) - 14%, Mircea Geoană (candidat independent) - 7%, Cristian Diaconescu (candidat independent) - 5%, Călin Georgescu - 4%, Kelemen Hunor (UDMR) - 2%.

La întrebarea „Pe 1 decembrie 2024, vor avea loc alegeri parlamentare. Cu ce partid ați vota?”, răspunsurile au fost: PSD - 31%, PNL - 20%, AUR - 16%, USR - 12%, UDMR - 5%, SOS România - 5%.

64% dintre cei chestionați spun că sigur vor vota, iar 23% spun că probabil vor vota, în timp ce 4% declară că probabil nu vor vota, iar 8% declară că sigur nu vor vota.

De asemenea, 61% consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, doar 29% apreciind că direcția este una bună.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 9 - 13 noiembrie, pe 1040 de subiecți. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

Sondajele anterioare estimau că, în turul al doilea, ar intra Marcel Ciolacu și George Simion.

