„Fotografia momentului” pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. „Ciolacu are prima șansă”. Cine ar putea fi al doilea candidat

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, 19 octombrie, că acesta este un an electoral atipic, în care nu se ştie cine va ajunge în turul al doilea.

”Dacă ne luăm după partide, Ciolacu are prima şansă să fie în turul doi. Apoi ar trebui să fie Ciucă, dar dacă mă uit la sondeje, nu prea văd”, arată el.

”E un an atipic, nu ştiu. Văd şi eu sondaje, văd şi eu cifre, văd şi eu fotografia momentului”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, la Digi 24.

Potrivit liderului UDMR, Marcel Ciolacu are prima şansă în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

”Din 2000 sau din 2004 niciodată nu am avut un an electoral atât de atipic, să nu ştim cine vor fi finaliştii. În 2004 se ştia, în 2009 se ştia. Acum nu ştiu. Dacă ne luăm după partide, Ciolacu are prima şansă să fie în turul doi. Apoi ar trebui să fie Ciucă, dar dacă mă uit la sondeje, nu prea văd. Nu se ştie, e încă în mişcare, în sus, în jos”, a spus Kelemen Hunor.

