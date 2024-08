USR, răspuns acid după ce PSD a acuzat-o pe Lasconi că și-a angajat soțul la grupul parlamentar al partidului: „Sunt speriați că îi suflă în ceafă lui Ciolacu”

Purtătorul de cuvânt al USR, Dan Moșteanu, a răspuns miercuri, 21 august, la acuzațiile PSD potrivit cărora Elena Lasconi și-ar fi angajat soțul consilier juridic la grupul parlamentar, spunând că social-democrații sunt speriați că Elena Lasconi ”îi suflă lui Marcel Ciolacu în ceafă” în cursa pentru prezidențiale. Nici Nicolae Ciucă nu a scăpat de ironiile USR.

„PNL-iștii sunt disperați că au un candidat în care au băgat milioane și gâfâie în coada plutonului prezidențiabililor. PSD-iștii sunt speriați că Elena Lasconi îi suflă în ceafă lui Ciolacu și nu se înțeleg cu Geoană să-și vadă de drum pe alte meleaguri”, a scris Moșteanu pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al USR a explicat criteriile pentru care sunt angajați oameni la grupul parlamentar și principalele atribuții.

„Și au început cu atacurile. Azi e despre angajarea soțului Elenei la grupul parlamentar.

Ca lider de grup, in ultimii ani eu am angajat colegii de la grupul parlamentar de la Camera Deputaților în consultare cu colegii deputați, criteriile fiind - încredere și profesionalism. Am pus întotdeauna pe primul plan membrii USR pentru că cel mai important lucru e să putem avea încredere unii în alții - pentru că acolo la grup decidem chestii importante politic - ce votăm, ce proiecte depunem, ce amendamente depunem, cum blocăm anumite chestii, cum/ ce / dacă atacăm la CCR, cum navigăm printre cutume și chichițe de regulament.”, a explicat Moșteanu.

Totodată, mai spune Moșteanu, salariul de consilier nu este unul atractiv pentru București, indicând sume între 3000 și 6000 de lei net/lună pentru un astfel de post.

„Toți cei care lucrează acolo ar putea câștiga lejer mai multi bani în altă parte în București dar au ales să lucreze acolo pentru că le pasă de USR, cred în misiunea noastră politică. Pentru mine și nevoile de efort și competență de la grup, faptul că am găsit un coleg avocat cu experiență, membru USR pe care îl văzusem în stradă în campanii, om în care să am încredere și avocat care să muncească pe banii aia a fost ca un cadou, un câștig mare pentru grupul parlamentar. Și un coleg bun.”, a mai spus Moșteanu.

Reacția a venit după ce PSD a acuzat-o pe preşedinta USR Elena Lasconi că ”duce ipocrizia la superlativ”, după ce şi-a angajat soţul la partid, pe bani publici.

