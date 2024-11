Victor Ponta, după decizia CCR de renumărare: "Respectaţi votul românilor, indiferent dacă ne place sau nu"

Fostul premier Victor Ponta, revenit în PSD, s-a alăturat vocilor care critică decizia Curții Constituționale de joi, 29 noiembrie, în care cere BEC renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale. Ponta spune că votul românilor trebuie respectat și dă vina pe președintele Iohannis.

„Democraţia nu se salvează cu mijloace nedemocratice; democraţie înseamnă să respecţi voturile oamenilor - nu să le anulezi. În 2014, eu, Victor Ponta, am fost votat de peste 5 milioane de români. Şi totuşi am recunoscut şi acceptat imediat alegerea lui Iohannis. Acum, în 2024, candidatul lui Iohannis a primit mai puţin de un milion de voturi - şi totuşi Iohannis nu recunoaşte şi nu acceptă votul”, a scris Ponta pe Facebook.

Potrivit acestuia, democraţia nu se salvează cu mijloace nedemocratice.

„Respectaţi votul românilor - indiferent dacă ne place sau nu”, a transmis fostul premier.

Printre criticii deciziei se numără Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, Vlad Gheorghe, în timp ce premierul Marcel Ciolacu a spus că nu are nicio părere despre renumărarea voturilor.

„În momentul acesta pare că nişte oameni vor să rămână agăţaţi de putere cu orice preţ, chiar cu preţul democraţiei”, a declarat Ionuț Moșteanu.

„Ceea ce face CCR la comanda lui Ciolacu echivalează unei lovituri de stat. Măsurile dispuse astăzi de Curtea Constituţională sunt fără precedent în Uniunea Europeană”, a explicat Vlad Gheorghe, președintele partidului DREPT.

„Nu am nicio părere. Cum, de altfel, ați văzut ca după alegeri eu am venit și am anunțat că-i felicit pe cei doi din turul doi și că PSD nu va face nicio solicitare de renumărare”, a spus premierul Marcel Ciolacu, întrebat despre decizia CCR.

