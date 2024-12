Victor Ponta, pe făraș. Ce decizie ar putea lua azi PSD din cauza declarațiilor fostului premier

Conducerea PSD l-ar putea exclude pe Victor Ponta din partid ca urmare a pozițiilor avute în timpul scrutinului prezidențial anulat în final de CCR. Ponta și-a declarat susținerea pentru Călin Georgescu al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România.

Social-democrații discută subiectul în ședința de luni, 9 decembrie, au precizat surse politice, pentru Digi24.

Fostul premier a precizat, zilele trecute, că ar fi votat cu Călin Georgescu, în turul al doilea al prezidențialelor, înaintea deciziei CCR, iar Marcel Ciolacu anunțase că PSD o susține pe Elena Lasconi.

Ponta a intrat recent în partid, după ce inițial a fost doar consilier al lui Marcel Ciolacu la Guvern.

Ponta a anunțat, la Digi24, că nu ar fi votat cu Elena Lasconi, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, care ar fi trebuit să aibă loc pe 8 decembrie. Fostul lider al PSD a precizat, ulterior, într-un interviu pentru Financial Times că ar fi votat pentru Călin Georgescu, „precum ceilalți membri PSD”.

Membru PSD, despre demisia lui Ponta

Constantin Toma (PSD), primarul municipiului Buzău, susținea recent că Victor Ponta ar putea lua decizia de a demisiona din PSD, ca urmare a susținerii pe care a declarat-o pentru Călin Georgescu în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România.

„E un tip inteligent, cred că va lua decizia care trebuie, adică își va da demisia din PSD”, a declarat Toma.

„A avut un mesaj foarte ciudat, a declarat că este cu Călin Georgescu. Este o situație care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri și Victor Ponta ar trebui să-și analizeze poziția”, a subliniat Toma.

Ponta a votat în turul doi

Aflat la Doha, Victor Ponta a votat în turul doi al alegerilor prezidențiale, deși spune că știa că CCR va decide anularea scrutinului. Acesta a declarat că și-a anulat votul.

”Eu am fost la vot! Chiar dacă am fost degeaba; mi-am făcut datoria de cetățean al României! Am uitat însă ca “România Lucrului Bine Făcut” a lui Klaus înseamnă că am ajuns în zona Venezuela.

Ps: Știam deja că se anulează Alegerile - și normal că mi-am anulat votul, pentru că oricum nu mai conta! Dar am vrut să văd reacțiile! În fiecare zi învăț ceva - de 10 ani! De exemplu că unii oameni consideră în 2024 că trebuie să te execute pentru că îndrăznești să votezi; chiar pot să ne execute pe toți care votăm?”, susține fostul premier.

Ce mai discută PSD

PSD va mai dezbate, în Consiliul Politic Național al formațiunii, care are loc luni de la ora 13:00, dacă va intra sau nu la guvernare, pentru că sunt voci care spun că ar trebui ca partidul să rămână în opoziție.

