Victor Ponta, declarații sugestive cu privire la susținerea PSD în turul doi: „N-am întâlnit niciun pesedist care să-mi zică să votez cu Lasconi'”

Fostul premier și președite al PSD, Victor Ponta, a declarat duminică seară, 1 decembrie, la Antena 3, că PSD va lua mâine o decizie privind susținerea unuia dintre candidații la prezidențiale. Totodată, acesta spune că nu a întâlnit vreun „pesedist” care să-i spună să voteze cu Elena Lasconi.

„La PSD ne-a rugat dl Ciolacu, și eu am fost de acord, că până mâine când ne întâlnim, numărăm voturi, vedem câte mandate avem, mâine PSD-ul o să spună 'Susținem pe X, susținem pe Y sau nu susținem pe nimeni'. După care alegătorii PSD vor face ceea ce spune partidul sau nu. Pot să vă spun un singur lucru, vorbesc cu foarte mulți pesediști mai ales la Dâmbovița și n-am întâlnit niciun pesedist care să-mi zică, sau vreun votant al meu 'Dl Ponta, să votați cu Lasconi'. N-am întâlnit niciunul. Poate or fi, dar nu-i cunosc eu”, a declarat Ponta.

El a precizat că personal nu o să o voteze pe Lasconi în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Numai Iohannis a zis de PSD că e ciuma roșie și după aia când a fost în gard cu țara a chemat PSD-ul”, a adăugat el.

Ponta nu a spus ce se va decide în conducerea PSD, dar își va spune părerea în discuții, dacă va avea ocazia.

„Nu pot să anticipez ce va decide mâine conducerea PSD, nu fac parte din conducere. Eu cred, și dacă o să am mâine ocazia îmi voi spune părerea, că dl Ciolacu are obligația față de alegatorii PSD și va propune ceva ce are legătură cu interesul alegătorilor și cu opinia alegătorilor PSD”, a adăugat Ponta.

