Fostul premier și lider PSD Victor Ponta spune că este de acord cu decizia partidului de a nu susține un candidat anume la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Ponta a anunțat însă că nu o va vota pe Elena Lasconi, pentru că nu ar fi pregătită pentru funcția de președinte.

Deși nici Călin Georgescu nu i se pare pregătit, Ponta a refuzat să spună dacă îl va vota sau nu.

„Eu am fost de părere și am susținut decizia luată de PSD, legată de faptul că în turul II noi nu avem un candidat. Eu l-am votat pe Marcel Ciolacu și cred că majoritatea PSD-iștilor l-au votat. N-avem candidat și nu e cazul să spunem noi de la București fiecărui votant PSD ce să facă”, a spus Victor Ponta.

În opinia sa, și dacă PSD ar anunța susținerea unui candidat, probabil electoratul „nu ne va asculta”.

„PSD, fiind acum cel mai mare partid din Parlament, are obligația să păstreze un echilibru pentru viitor. Nu pot să vorbesc în numele votanților PSD. Cei cu care eu am intrat în contact, cu o singură excepție, toți mi-au spus că nu sunt de acord și nu ar vota-o pe doamna Lasconi. Fiecare are propriile lui convingeri. Eu nu o consider pe doamna Lasconi pregătită”, a spus Ponta.

Întrebat dacă Georgescu este pregătit, Ponta a spus: „Nici atât. Asta e părerea mea”, dar a refuzat să spună concret dacă votează sau nu cu Călin Georgescu.

„Pot să vă spun cu cine nu votez. Nu o să votez cu doamna Lasconi. Cu cine votez? Dacă votez, vă spun duminică. Nu înseamnă că votez cu domnul Georgescu. Dacă voi vota duminică o să vă spun”, a spus Ponta, vorbind și despre varianta de a-și anula votul.

Poziția PSD privind turul doi al alegerilor prezidențiale

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a refuzat să spună clar luni, 2 decembrie, dacă social-democrații o vor susține pe Elena Lasconi în finala prezidențială, împotriva candidatului independent Călin Georgescu.

„Am luat decizia că oamenii vor decide singuri ce este mai bine pentru România pe data de 8 decembrie”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu va avea o întâlnire cu Elena Lasconi, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu.

Întrebat dacă în urma întâlnirii Ciolacu-Lasconi este posibil ca PSD să îți afirme sprijinul pentru aceasta, Lucian Romașcanu a replicat:

„Afirmațiile noastre sunt faptele noastre: integrare UE, NATO, Schengen, OECD, toate demersurile noastre au fost pro-euroatlantice. În același timp există valori pe care noi le-am enunțat mai puțin și le-am umplut de conținut mai mult. A face autostrăzi, a crește pensii și salarii înseamnă a fi patriot și credincios. Am ajutat la construcție și reconstrucție de biserici. Deci valorile noastre sunt românești, pentru Europa și NATO. Nu va exista până la alegerile de duminică un îndemn pentru o persoană sau alta.”

