Viorica Dăncilă îi râde în nas lui Marcel Ciolacu și îi cere dimisia: ”PSD a ratat, pentru prima dată de la Revoluţie pentru că nu a avut candidat”

Fostul lider PSD şi candidat la prezidenţiale Viorica Dăncilă îi cere demisia lui Marcel Ciolacu pentru rezultatul slab obţinut la alegerile prezidenţiale. ”A fost artizanul celui mai mare eşec politic al Partidului Social Democrat, de la înfiinţarea sa şi până în prezent. PSD a ratat, pentru prima dată de la Revoluţie, intrarea în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, pentru că nu a avut candidat! Marcel Ciolacu putea candida cel mult pentru o organizaţie locală, la calităţile care îl recomandă! Iar ceea ce s-a întâmplat acum ne arată tuturor că am dreptate!”, argumentează Dăncilă, acuzând că, în 2019, când a candidat împotriva preşedintelui în funcţie, nu mai era prim-ministru, iar mulţi preşedinţi din organizaţiile de partid, la ordinul lui Ciolacu, au trădat-o şi au făcut campanie împotriva sa. De altfel, Dăcilă susţine că ascensiunea lui Marcel Colacu a fost posibilă doar prin viclenie şi trădare.

”Demisia, Marcel Ciolacu! A fost artizanul celui mai mare eşec politic al Partidului Social Democrat, de la înfiinţarea sa şi până în prezent. PSD a ratat, pentru prima dată de la Revoluţie, intrarea în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, pentru că nu a avut candidat! Marcel Ciolacu putea candida cel mult pentru o organizaţie locală, la calităţile care îl recomandă! Iar ceea ce s-a întâmplat acum ne arată tuturor că am dreptate! Când am candidat, în 2019, împotriva preşedintelui în funcţie, nu mai eram prim-ministru, iar mulţi preşedinţi din organizaţiile de partid, la ordinul lui Ciolacu, m-au trădat şi au făcut campanie împotriva mea! Cu toate acestea, am obţinut 2.051.275 de voturi în turul 1, am intrat în turul 2 al alegerilor prezidenţiale la mare diferenţă de următorul candidat, mult peste ce a obţinut Ciolacu acum - 1.769.419 voturi! Am fost denigrată, s-au plătit articole împotriva mea din propriul partid, dar nu au existat niciodată acuzaţii de corupţie”, scrie Dăncilă pe Facebook.

Ea acuză că ”slaba pregătire, minciunile, lipsa de asumare, guvernarea proastă, condamnarea la sărăcie, legăturile cu persoane cu posibile probleme penale, încurajarea linguşitorilor din preajmă şi aroganţa liderului PSD au condus la această situaţie greu de imaginat”.

Conform fostului lider PSD, Marcel Ciolacu, preşedinte al „noului” PSD, prim-ministru în funcţie, cu un aparat de partid la picioare, cu oameni care l-au susţinut, a ratat, pentru prima dată de la Revoluţie, intrarea în turul 2 al alegerilor prezidenţiale pentru PSD!

”Fără a crea empatie, fără carismă şi, în consecinţă, fără „fani”, nu a fost niciodată o locomotivă pentru PSD, iar ascensiunea sa a fost posibilă doar prin viclenie şi trădare! Scorul dezastruos obţinut de Marcel Ciolacu este o lovitură puternică dată oamenilor din partid care cred în valorile social-democrate, oameni de bună-credinţă, mulţi dintre ei marginalizaţi sau eliminaţi de Marcel Ciolacu! Dacă există onoare şi asumare, Marcel Ciolacu trebuie să îşi dea demisia imediat, la fel ca şi coordonatorul campaniei prezidenţiale! În viaţă, trebuie să ştii că ceea ce faci rău altuia ţi se întoarce înzecit!”, conchide Viorica Dăncilă.

Ce declara Marcel Ciolacu în 2019

Liderul PSD Marcel Ciolacu a ratat intrarea în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, obţinând, conform datelor AEP, un scor de 19,5%.

În 2019, cînd Dăncilă a obţinut 22,26% în primul tur al prezidenţialelor şi 33,91% în turul al doilea, Ciolacu declara: ”Rezultatele ne arată, însă, că în turul II al alegerilor prezidenţiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Asta după ce şi în turul I am avut, la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiţi: este un rezultat dezastruos care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Şi atunci, şi acum, s-au făcut doar analize judeţene, nimic la nivel naţional. Acum cred că e timpul să vedem unde am greşit cu adevărat la nivel central, să judecăm raţional şi apoi să trecem la fapte. PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în 6 luni”.

