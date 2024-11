Românii care pot răsturna cifrele de până acum din turul I. Ce spun analiștii, cât timp voturile se numără în România

Voturile românilor din străinătate ar putea cântări greu și în aceste alegeri prezidențiale. Sondajele la ieșirea de la urnă în dau pe premierul Marcel Ciolacu pe primul loc, în momentul de față. Aceste estimări o pun pe Elena Lasconi, președinta USR, pe locul al doilea, dar rezultatele „la fotografie” din țară indică un vot puternic pentru extrema dreaptă.

Primii doi candidaţi se vor confrunta în al doilea tur de scrutin pe 8 decembrie. Exit-poll-urile îl arătau pe Ciolacu cu 25% şi pe Lasconi cu 18%, în timp ce Călin Georgescu şi George Simion, cei doi candidaţi ai extremei drepte, erau la 16% şi, repectiv, 15% din voturi. Datele nu includ voturile sutelor de mii de români care locuiesc în străinătate, care încă pot influenţa rezultatul. Atât Simion, cât şi Lasconi sunt populari printre românii din străinătate, scrie Reuters, conform News.ro.

Analiştii au prezis că social-democratul Ciolacu va câştiga un al doilea tur împotriva lui Simion, care a fost principalul său contracandidat în sondajele de opinie înainte de vot. Ciolacu şi-a etalat experienţa de a conduce România în timpul războiului din Ucraina vecină. Cu toate acestea, se spune că ar putea avea probleme în faţa lui Lasconi, menţionează Reuters.

Politico scrie în schimb că, potrivit primelor exit-polluri, România pare să fie pe cale să contracareze tendinţa globală de pivotare spre dreapta dură, candidatul reformist Elena Lasconi urmând să îl învingă pe naţionalistul George Simion pentru a ajunge în turul final al alegerilor prezidenţiale. Actualul prim-ministru de centru-stânga al României, Marcel Ciolacu, ar urma să se claseze pe primul loc în primul tur al scrutinului prezidenţial, cu o susţinere de 25%, urmat de Lasconi cu 18%, potrivit primelor rezultate ale exit-poll-urilor.

Simion a obţinut 15%, în spatele candidatului independent Călin Georgescu, el însuşi un naţionalist radical și simpatizant al legionarilor, care a obţinut 16 la sută. Rezultatele preliminare ar putea încă să schimbe această situaţie, pe măsură ce voturile se numără, subliniază şi Politico.

La momentul redactării acestei știri, cu aproape 70% dintre procesele verbale centralizate, Ciolacu are 22,56%, Călin Georgescu are 22,14%, Simion are 15,19%, iar Lasconi are 14%. Acetse cifre nu includ multe dintre orașele mari.

