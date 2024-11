Cum arată situația din străinătate. La 19% din voturi numărate, doi candidați se detașează de restul

Numărătoarea voturilor din străinătate a ajuns la miezul nopții la aproape 19% din procese verbale centralizate. În momentul de față, președinta USR, Elena Lasconi, conduce cu 33% din voturi, dar candidatul de extremă dreaptă, Călin Georgescu, este foarte aproape, cu 28,4%.

Restul candidaților au cifre mult mai mici. La acest moment, rezultatele „la fotografie” îl dau pe liderul AUR, George Simion, cu puțin peste 11%. Restul candidaților au sub 10%, începând cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, cu 9%, independentul Mircea Geoană, cu sub 7%, iar premierul Marcel Ciolacu încheie clasamentul principalilor candidați, cu sub 5,5%, conform cifrelor de la Autoritatea Electorală Permanentă.

În țară, spre deosebire de estimările de la sondajele de la ieșirea la urnă, Călin Georgescu are 22% din voturi, în condițiile în care 86% din procesele verbale au fost centralizate. Liderul PSD, dat ca învingător în exit poll, are 21,74%. În cifre absolute, diferența dintre cei doi este de aproape 19.000 de voturi.

Lasconi, care era văzută ca ieșind pe locul al doilea, are în prezent 15,76% din voturi.

