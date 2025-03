Reacția Elenei Lasconi după ce un lider USR i-a cerut retragerea din cursa pentru Cotroceni: ”Datorită muncii mele este în Parlament”

Preşedinta USR, Elena Lasconi, și-a depus joi, 13 martie, candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai și i-a răspuns unui vicepreședinte USR care i-a cerut retragerea. Deputatul Allen Coliban, fost primar al Brașovului, a primit un răspuns clar de la Lasconi.

Elena Lasconi i-a transmis public lui Allen Coliban să nu uite că, datorită muncii ei, se află în Parlament, subliniind că este "o luptătoare", iar "România are nevoie în momentul de faţă de politicieni puternici, nu fricoşi".

Allen Coliban i-a cerut Elenei Lasconi, într-o postare pe Facebook, să se retragă din cursa electorală, pentru că "este vorba despre România".

"Eu sunt o luptătoare. Nu-mi place atitudinea de pierzător. Întotdeauna, în viaţa mea, când am intrat într-o competiţie, am proiectat victoria şi în fiecare zi am luptat ca să ajung în punctul acela. România are nevoie în momentul de faţă de politicieni puternici, nu fricoşi. Cu un război la graniţe, nu ne permitem aşa ceva. Mai mult decât atât, nu ne permitem să avem trădători printre noi. Consider că democraţia e sănătoasă atunci când fiecare are dreptul să se exprime. Astăzi, vă daţi seama, am primit cu mâhnire această veste pentru că nu ştiam de acea postare făcută de colegul Coliban. Aş vrea să nu uite că am avut o foarte mare responsabilitate în spatele meu şi am muncit enorm într-un moment în care USR-ul era în groapă. Să nu uităm asta. Iar colegul Coliban să nu uite faptul că datorită muncii mele şi a muncii colegilor din ţară el este în Parlamentul României. Este trist în aceste momente să vezi că eşti într-o competiţie, e ca şi cum ai alerga pe un culoar, şi cineva din familia ta, din echipa ta, îţi trage un glonţ în genunchi, că poate crede că altul este mai bun", a declarat lidera USR, la sediul BEC, unde şi-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale.

Lasconi preferă rezolvarea problemelor în partid, nu în public

Președinta USR a adăugat că nu i se pare fair-play ce s-a întâmplat, menţionând că problemele interne trebuie rezolvate ca atare.

"Astea sunt lucrurile noastre, e bucătăria noastră internă, dar se pare că sunt multe voci care doresc să iasă în spaţiul public şi să nu rezolvăm lucrurile în bucătăria noastră internă. Eu am cerut următorul lucru: disciplină. Şi când spun disciplină nu mă gândesc la armată, mă gândesc la respectul faţă de vot, atât. Eu voi lupta până în ultima clipă", a transmis Elena Lasconi.

Mesajul lui Allen Coliban

Allen Coliban a scris pe Facebook că Elena Lasconi merită respectul pentru curajul de a-şi fi asumat conducerea partidului şi candidatura la preşedinţie, într-un moment de criză, în care USR căzuse la 8%, dar "acum nu ar trebui să fie vorba despre un om, ci despre România".

"Merită recunoştinţa noastră pentru felul în care a reuşit să ne unească şi să tragem toţi pentru scorul istoric de la Prezidenţiale, scor care a dus, în premieră, candidatul USR în turul al doilea. Dar, parafrazând-o, acum nu ar trebui să fie vorba despre un om, ci despre România. Ce s-a întâmplat de atunci şi până în prezent, dacă este să judecăm după toate sondajele publicate, este o prăbuşire spectaculoasă a ei în sondaje şi în preferinţele electoratului. În doar trei luni de zile, Elena a ajuns de la 19% la sub 10%. Într-adevăr, există voci care spun că sondajele nu mai prezintă încredere ("ce, l-au prezis pe Georgescu?"). Nu, nu l-au prezis, dar una e să nu prindă trendul de creştere al unui candidat nou, necunoscut, şi alta e să speri că poate apărea, brusc, un fenomen similar, în cazul unui candidat cu notorietate de 99%. Revenirea scorului în jurul a 20% în doar două luni de zile ar fi un adevărat miracol. Şi nu sunt doar sondajele. Sunt şi mesajele pe care le primim din partea voastră, a susţinătorilor noştri. Braşovul a fost unul dintre cele cinci judeţe în care Elena a câştigat alegerile, în primul tur. Cu toate acestea, mesajele pe care ni le transmiteţi acum sunt în număr foarte mare în ideea retragerii candidaturii ei", a transmis Coliban.

