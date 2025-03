Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri, este acuzată de doi foști membri ai POT că manipulează opinia publică și conduce organizația în stil dictatorial.

Emanuel Mihalache, unul dintre aceștia, este cel care a dat presei mesajele lui Gavrilă referitoare la George Simion, cu care acum colaborează pentru alegerile prezidențiale. Șefa POT îl caracteriza în aceste mesaje pe președintele AUR drept "un impostor care nu dă doi bani pe oameni", scrie antena3.ro

Mihalache a povestit, pentru sursa citată, cum se desfășoară lucrurile în partidul condus de Anamaria Gavrilă.

"Înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale mi-am arătat susținerea față de candidatura lui Simion. Gavrilă, văzând mesajele, m-a contactat să îmi spună cât de rău e, că e un impostor, că e un om al sistemului. Eu am ieșit public cu aceste mesaje pentru că eu consider că ipocrizia nu salvează România. Am vrut să trag un semnal de alarmă astfel încât românii să nu mai voteze cu ochii închiși.

Am participat la alegerile locale, am candidat la Primăria Dorohoi din partea POT. Am fost unul dintre cei mai activi oameni din POT, însă Anamaria Gavrilă poartă mai multe măști. Am văzut că în cadrul partidului începuse să se comporte ca un dictator. Vă pot confirma că inclusiv acum parlamentarii POT nu au niciun cuvânt de spus. Toate mesajele lor sunt scrise de persoane din anturajul ei. Fiecare parlamentar POT trebuie să cotizeze cu 1.000 de lei lunar pentru plata acestei echipe de comunicare. Anamaria Gavrilă se comportă ca un dictator. Recent, Anamaria Gavrilă a exclus din POT doi parlamentari, doi avocați de prestigiu. Ea nu are în POT un birou executiv, ea ia toate deciziile în POT", a acuzat Emanuel Mihalache.

Fostul membru POT a vorbit și despre un moment care l-a marcat profund în colaborarea lui cu șefa partidului.

"În Vinerea Mare, Anamaria Gavrilă m-a sunat și nu mi-a venit să cred felul în care se exprima și cum urla la mine. Ați văzut și dvs. aparițiile ei în mass-media. Dacă își dorește să candideze și nu se va retrage, va fi un deliciu pentru toți când va începe să apară în studiourile de televiziune", a adăugat acesta.

”A luat banii partidului”

Camelia Pătraru, și ea fostă membră POT, aduce acuzații și mai grave. Pătraru spune despre Anamaria Gavrilă că "a luat banii partidului și nu se știe ce a făcut cu ei". Mai mult, Camelia Pătraru nu crede că Gavrilă se va retrage din cursa pentru Cotroceni.

"Eu consider că Anamaria Gavrilă, dacă ar fi dorit să se retragă, deja putea să o facă. Eu cred că ea nu va face acest pas. Își dorea foarte tare să candideze la președinția României, deci visul i s-a împlinit. Ea a vrut să candideze și la alegerile din decembrie, dar nu a reușit să strângă cele 200.000 de semnături.

Ea s-a urcat doar pe valul Georgescu pentru că a vrut să își ducă partidul în Parlament. E acuzată că a luat banii partidului și nu se știe ce a făcut cu ei. Am considerat că nu este corect pentru mine să continui în acest partid și am fost victima agresiunii verbale a ei", a mai spus Pătraru pentru sursa citată.

Biroul Electoral Central (BEC) a validat, luni, 17 martie, candidatura liderei POT (Partidul Oamenilor Tineri), Anamaria Gavrilă, pentru alegerile prezidențiale din luna mai.

Gavrilă și-a depus candidatura sâmbătă, 15 martie, la sediul Biroului Electoral Central (BEC) din Capitală, fiind însoțită de liderul AUR, George Simion.

