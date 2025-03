Consilierul lui Călin Georgescu nu își mai depune candidatura. Anton Pisaroglu: ”Am decis că e mai bine pentru mișcarea noastră să nu merg mai departe” VIDEO

Anton Pisaroglu, consilier al suveranistului Călin Georgescu,nu și-a depus sâmbătă, 15 martie, la BEC candidatura pentru alegerile prezidențiale din mai. El s-a răzgândit în ultima zi în privința candidaturii.

Anunțul a fost făcut printr-un clip pe TikTok:

"Dragi români, dragi prieteni, dragi luptători, în numele adevărului, da, am reușit să strâng puțin peste 210.000 de semnături. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc tuturor pentru mobilizarea excelentă, pentru tot sprijinul, mulțumesc din inimă tuturor celor care ați strâns semnături pentru mine, pentru cauza noastră, mulțumesc românilor din diaspora, mai ales comunităților din Italia și Marea Britanie pentru efortul făcut! Mulțumesc echipei mele! Mulțumesc copiilor mei, Patrick și Annemarie, mulțumesc tuturor celor care ne-au fost pe aproape, împreună cu toții am făcut o minune. În timp record, ca independent, am reușit să punem la punct un dosar valid de candidat! Este incredibil!

Totuși, am decis că e mai bine pentru mișcarea noastră să nu merg mai departe. Validarea candidaturii domnului Simion e semnalul că planul de fragmentare a început, e un semn că nici George, nici doamna Gavrilă nu au înțeles ce urmează, n-au înțeles nimic din Pact, n-am înțeles strategia cea adevărată! Urmează fragmentare, demonizare, antagonizare fără oprire, mișcarea suveranistă anti-sistem nici nu va ajunge în finală, iar turul 2 care contează, cel care ne-a fost furat, va fi șters din istorie! Nici măcar nu va fi recunoscut c-a existat, nu vreau și nici nu trebuie să fiu complice la asta. Nu avem voie să fim!

Ads

Democrația trebuie adusă înapoi, e singura soluție, trebuie să luptăm pentru ea. Am cunoscut și eu monstrul în ultimele zile, m-au linșat, m-au portretizat în fel și chip, cum nici nu mi-aș fi putut imagina: că sunt omul rușilor, că sunt omul lui Trump, că sunt noua stea a fermei de boți, mai rău ca Georgescu, periculos de legat! Alții că sunt globalist, sau infiltrat, că sunt omul sistemului, ceva de speriat, orice, doar să par ceva rău, orice doar să fiu de nefrecventat. Instant, peste noapte, ani de zile de efort și sacrificii transformate în manipulări și minciuni și pentru ce toate astea? Pentru că am îndrăznit să spun purul adevăr, pentru că lupt pentru o cauză și nu pentru putere, pentru că am spus clar că nu există decât o singură variantă reparatoare!

Turul 2 înapoi, orice altceva este minciună, programe electorale, discursuri, campanii imposibil de ascultat, minciuni peste minciuni, democrația s-a terminat. E ca și cum am da petreceri într-o perioadă de doliu. E ca și cum ne-am minți singuri. E ca și cum am halucina. Democrația s-a terminat!

Ads

Aceste alegeri sunt un simulacru, o capcană pentru noi toți, de aceea eu ies din acest scrutin imaginar, un fel de divizia fantastică. Dar să nu credeți că mă retrag, că dispar, doar continuăm lupta! Altfel, turul 2 înapoi este singura soluție, rămâne dezideratul meu!

Săptămâna viitoare lansez Mișcarea pentru turul 2 înapoi, o organizație pentru toți cei care simt ceea ce simt și eu, că ne-a fost furat viitorul, că am fost păcăliți, că ne-a fost luat dreptul fundamental de a decide cum vrem să ne arate viața și cine să ne conducă, acest drept câștigat prin sânge, sudoare și sacrificiu, furat peste noapte. Turul 2 înapoi este singura soluție!

Da! Vor fi unii care vor spune că e o poveste forțată, că e imposibil legal, că nu se mai poate, desigur. Dar nu e adevărat: uniți în credință putem rescrie jocul, bine organizați în sinergie, nimic nu ne poate opri, cauza e simplă: turul 2 înapoi. Iar ca organizație: mișcarea pentru turul 2 înapoi. Uniți în credință istoria ne va asculta, uniți în credință ne vom asigura că lumea știe adevărul, că nu putem evolua ca neam, ca țară, ca popor, fără să ne recâștigăm dreptul de a ne alege viitorul! Nimic fără turul 2 înapoi!

Ads

Dragii mei, încă o dată vă mulțumesc din suflet, mi-ați făcut o imensă onoare! Continuăm lupta, dar nu la prezidențiale! Acolo va fi un simulacru, o mare eroare, continuăm lupta, uniți în credință, formalizați în mișcarea pentru turul 2 înapoi! Vă mulțumesc tuturor, ne vedem curând! Abia începem! Cu Dumnezeu înainte!", a spus Pisaroglu într-un clip pe TikTok.

Ads

Anton Pisaroglu și-a anunțat intenția de a candida miercuri, 12 martie, pe rețelele sociale.

Acesta declara zilele trecute că, în cazul în care va deveni președinte, va organiza un referendum pentru a restabili situația juridică din decembrie 2024.

"Turul 2 înapoi. Eu îmi voi da demisia. O reparație morală cu impact global. Și, suplimentar, o garanție să includem. De vor îndrăzni a-l aresta pe domnul Georgescu, de vor încerca asta, fără să clipesc, primul meu act la Cotroceni va fi a-l grația. Vom garanta asta. Doar eu pot face asta. Doar eu pot strânge sprijinul internațional", a afirmat Anton Pisaroglu.

Argumentul din spatele candidaturii

Anton Pisaroglu a precizat, tot pe rețelele sociale, și motivul pentru care candidează.

"Turul 2 înapoi este singura, dar singura soluție. De asta candidez, să aduc turul 2 înapoi. (...) Pentru că fără turul 2, fără Călin Georgescu, nu avem cum, ca țară, cum să înaintăm altele, cum să defilăm prin campanie electorală cu povești și programe. Turul 2 înapoi este programul meu, singurul obiectiv. De aceea, domnule Simion, doamnă Gavrilă, este necesar să vă retrageți. Lupta voastră trebuie să fie din Parlament”, consideră Pisaroglu.

Ads