Politolog: „Călin Georgescu nu va candida”. Ce impact ar avea pentru suveraniști intrarea lui Becali în cursă

Alegerile prezidențiale din acest an se anunță a fi extrem de tensionate, după cele anulate, care au fost cele mai imprevizibile din ultimele decenii. În lupta pentru Cotroceni se confruntă două blocuri politice rivale, însă ambele sunt divizate intern, fără un lider clar care să domine cursa. În timp ce suveraniștii suferă din cauza lipsei unei figuri unificatoare și de incertitudinea candidaturii independentului Călin Georgescu, tabăra pro-democratică își dispută electoratul între mai mulți candidați.

În România se discută și despre posibila candidatură a lui Gigi Becali la alegerile prezidențiale din acest an. Această mișcare ar putea reprezenta fie un test de popularitate, fie o strategie mai amplă în tabăra suveranistă, care este în prezent fragmentată, și nu are un plan B oficial.

Politologul Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice - Universitatea București, a analizat într-un dialog cu Ziare.com, modul în care s-ar putea rescrie regulile jocului politic până la data finală de depunere a candidaturilor.

Radu Carp: „Nu va candida Călin Georgescu”

Politologul respinge termenul de „suveranist”, considerându-l o invenție recentă, și preferă să definească această tabără drept „dreapta radicală”. În interiorul acestui bloc, există numeroase incertitudini. Una dintre marile întrebări este dacă Georgescu își va anunța candidatura. Radu Carp este de părere că acest lucru nu se va întâmpla, ceea ce lasă deschisă portița mai multor candidați cu profil similar.

„Este un tablou foarte complicat pentru că e clar că avem două blocuri. Mie nu-mi place termenul de suveranist, e inventat ad-hoc. Eu aș numi dreapta radicală. Deci avem, să zicem, un electorat care corespunde dreptei radicale populiste și avem electoratul, să zicem, care votează partidele democratice. Problema este că electoratul acesta al dreptei radicale populiste este măcinat de foarte multe întrebări. Unul: dacă va candida Călin Georgescu. Părerea mea e că nu va candida. Și doi, în acest caz, cum se împarte acest electorat? Acest electorat poate fi împărțit între cinci persoane și de aceea e foarte greu de spus. Este vorba de domnul Simion, este vorba de doamna Șoșoacă, este vorba de domnul Becali și este vorba și de domnul Ponta”, a spus Radu Carp pentru Ziare.com.

Partea pro-democratică și provocările sale

Nici blocul pro-european nu se prezintă într-o formă consolidată, consideră politologul Radu Carp. Acesta include mai mulți candidați potențiali, însă niciunul nu pare să coaguleze suficient sprijin. Situația devine și mai complicată în contextul în care cei doi mari poli politici par să fie echilibrați ca influență, dar divizați intern.

„În același timp, electoratul pro-democratic, pro-european, este la rândul său divizat pentru că domnul Nicușor Dan vrea în continuare să candideze, doamna Lasconi vrea în continuare să candideze, deși are scoruri foarte mici. Crin Antonescu are susținere, dar nu are suficiente procente în sondaje, domnul Bolojan ar avea susținere, dar deocamdată nu și-a anunțat intenția. Deci, noi vorbim de două blocuri mari care sunt relativ egale și care au un număr de candidați potențiali anunțați. Aici este o mare problemă, suntem în punctul de vârf al incertitudinilor legate de acest scrutin”, a afirmat Radu Carp pentru Ziare.com.

15 martie – ziua decisivă

Potrivit profesorului Radu Carp, data de 15 martie va fi crucială pentru conturarea tabloului electoral. Atunci se va clarifica lista candidaților oficiali, iar abia după această dată se vor putea realiza sondaje relevante.

„Cred că lucrurile se vor lămuri în momentul în care vom vedea, pe 15 martie, cine se va înscrie până la urmă. Abia la o săptămână după 15 martie vom avea tabloul complet și vor putea fi făcute sondaje de opinie care să corespundă realității”, a concluzionat Radu Carp pentru Ziare.com.

