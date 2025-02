Război intern în AUR: Planul B, dacă nu va candida Călin Georgescu. Se strâng semnături pentru George Simion?

Tot mai multe tensiuni zguduie Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Potrivit unor surse politice, se strâng semnături pentru ca președintele partidului, George Simion, să fie candidat la alegerile prezidențiale din 2025. Această mișcare contrazice însă linia oficială stabilită de conducerea partidului, care îl susține public pe Călin Georgescu.

Claudiu Târziu, europarlamentar AUR și președinte al Consiliului Național de Conducere al partidului, a declarat pentru Ziare.com că trebuie luată în considerare și o variantă de rezervă.

Târziu: „Ce suntem noi, farsori?”

Întrebat dacă se strâng semnături pentru candidatura președintelui partidului, în cazul în care nu va putea candida Călin Georgescu, liderul AUR a amintit că George Simion a spus în repetate rânduri că nu va candida.

„Cum s-ar putea strânge semnături? Înseamnă că n-am face decât să probăm declarațiile dumneavoastră. Și anume că una spunem și alta facem. Dar dacă nu va candida Călin Georgescu, AUR ce va face? Este o problemă foarte importantă pentru noi. Nu ne putem permite ca partid mare, al doilea partid al țării, să nu avem un candidat în cursa pentru președinția statului. Și nu doar noi ca partid, dar noi ca principal partid suveranist, responsabil de soarta țării, nu putem să lăsăm culoar liber unui globalist susținut prin manevre oculte și mârșave, nu mă feresc să o spun, pentru a prelua președinția. Și mă refer aici la manevrele prin care au fost scoși de la naftalină doi inși expirați politic, ca Ponta și Antonescu, care să mimeze o luptă între ei, unul de pe meterezele, vezi, Doamne, ale europeniștilor, Antonescu, și unul chipurile deodată prefăcut în suveranist, dat peste cap și din social-democrat globalist devenit suveranist, recte Ponta.

Ca să ce? Ca să lase culoar liber unui tovarăș globalist, Nicușor Dan. Noi nu putem să asistăm la acest spectacol fără să contrapunem un candidat cu șanse pentru a obține funcția supremă în stat. Dar nu o putem face de unii singuri. Noi trebuie, asta e opinia mea și am lansat-o public, am lansat-o și în cazul partidului, este în dezbatere internă. În opinia mea trebuie să facem front comun toți suveraniștii, AUR, SOS, POT și din societatea civilă, deci partide parlamentare, grupurile civice, grupurile politice neparlamentare, personalitățile independente, neafiliate, dar cu orientare patriotică naționalistă, suveranistă, conservatoare. Să facem front comun și în înțelegere cu domnul Călin Georgescu, care are prima șansă pentru a fi ales președinte al României, să decidem asupra unei strategii care să ducă la evitarea unui scenariu de tipul lipsei din această cursă prezidențială a unui candidat suveranist.

Planul B, încă în aer

Deși AUR mizează oficial pe Georgescu, Târziu a recunoscut că trebuie luată în considerare și o variantă de rezervă, în cazul în care acesta nu va putea candida.

„Dacă domnul Georgescu va fi oprit printr-un nou abuz al puterii, noi trebuie să avem un candidat de rezervă convenit de toată lumea, susținut de toată lumea, admis și de domnul Călin Georgescu. Dar, din păcate, acest plan B încă este doar la nivel teoretic, nu a fost discutat între toate grupurile, așa cum am spus mai devreme. Sper să se întâmple asta foarte curând pentru că calendarul alegerilor nu ne așteaptă și, încă o dată, nu avem voie să lăsăm România într-o situație de acest fel în care să nu existe un candidat suveranist”, a spus Claudiu Târziu pentru Ziare.com.

