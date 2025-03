Candidatul PSD - PNL - UDMR la alegerile prezidențiale din luna mai, Crin Antonescu, a comentat joi, 6 martie, la Slatina, într-o conferință de presă, despre anunțarea candidaturii lui Victor Ponta, că acesta este unul dintre competitori și nu are 'nicio treabă' cu candidatura acestuia.

Întrebat despre candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale, Antonescu a spus că nu are ce să comenteze, menționând că a atacat numai ideile pe care le consideră periculoase ale lui Călin Georgescu, iar ceilalți competitori, 'să zburde liniștiți'.

'Nu am niciun fel de treabă. Când o să-și depună candidatura, domnul Ponta va fi unul dintre candidați. Deocamdată n-am ce să comentez în legătură cu asta. Eu am atacat, ca să spun așa, un singur candidat, și nu pe el, ci programul lui, cea mai mare parte a ideilor lui, pe care le consider periculoase pentru România, și anume, Călin Georgescu. Restul, alți posibili candidați, n-am niciun fel de treabă. Sunt competitori, să zburde liniștiți', a spus Crin Antonescu.

Antonescu a mai declarat în conferința de presă de la Slatina că oricine ar trebui lăsat să candideze dacă nu există prevederi legale încălcate dovedit în mod clar.

Crin Antonescu a susținut că în competiția electorală nu se teme de nimeni.

'Teamă nu mi-e de nimeni în competiția asta, că altfel nu intram, nu facem nicio treabă cu teama. Călin Georgescu este, dacă va lua startul, că există această necunoscută legătură cu probleme de natură juridică, constituțională, se tot adună, este categoric un competitor redutabil. (...) Nu mi-e frică, evident, de domnia sa, mi-ar fi frică de o situație a României în care ar câștiga. Dar de candidatul Georgescu nu mi-e frică și încă o dată spun: îmi doresc să candideze. Încă o dată îi lansez și de aici, de la Slatina, nu eu neapărat, sigur și eu, să discutăm, să mergem la niște dezbateri, să clarificăm. Și domnia sa are lucruri de clarificat. Să vedem cum vedem viitorul României, să ne lămurim, e cu Rusia, nu e cu Rusia, mai avem treabă cu Uniunea Europeană, ce legătură este între apartenența noastră la Uniunea Europeană și fondurile europene și existența lui Dumnezeu', a adăugat Crin Antonescu.

Deputatul Victor Ponta a declarat joi că a decis să candideze pentru funcția de președinte al României și și-a prezentat, într-o conferință de presă, principalele teme ale programului său - 'România pe primul loc'.

Crin Antonescu a participat joi, la Slatina, la o întâlnire cu aleși locali și lideri ai PSD și PNL din județul Olt și ulterior a susținut o conferință de presă alături de președintele PSD Olt, Marius Oprescu, și de președintele PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu.

