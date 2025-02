Candidatul coaliției la prezidențiale, despre un eventual interimat al lui Ilie Bolojan la Cotroceni: ”Va fi asistat de aparatul diplomatic”

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, a declarat duminică, 9 februarie, despre un interimat al lui Ilie Bolojan la Cotroceni, că acest interimat nu va fi unul simplu, dar că preşedintele Senatului este un om politic experimentat, chiar dacă nu în relaţiile internaţionale, va fi asistat de aparatul diplomatic şi e un om care îşi face datoria.

Crin Antonescu a declarat la TVR Info că un interimat al preşedintelui Senatului, Ilie Bolojan, la Cotroceni, nu va fi unul simplu.

”Acest interimat nu va fi unul simplu”, a spus Antonescu, el arătând că, atunci când a deţinut el funcţia de preşedinte interimar, ”nu era o perioadă liniştită în România, şi era o problemă în raporturile României cu instituţii europene, cu ceea ce se credea despre ce s-a întâmplat în România”, a declarat Crin Antonescu la TVR Info.

”Acum, cred că e mai greu. Cred că interimatul acesta nu va fi unul simplu pentru domnul Bolojan, dacă va fi vorba de un interimat, nu din cauza României sau nu privind România, ci privind situaţia internaţională, care, vedeţi, este una destul de tensionată”, a spus candidatul coaliţiei.

Antonescu a menţionat că ar putea să demareze tratativele de pace sau de încetarea focului în Ucraina, şi, chiar dacă România nu va fi participant direct la aceste tratative, totuşi e o chestiune care ne interesează pe toţi.

”Este o perioadă în care, la nivelul Europei, la nivelul Uniunii Europene, au loc reuniuni formale, informale, care n-au o agendă uşoară. Este vorba de suflu al schimbărilor de la Washington, care pun nişte probleme de poziţionare a Uniunii Europene, şi, sigur, România, ca membru, ca parte a Europei, a Uniunii Europene, trebuie să adopte o poziţie sau alta, să ţină un echilibru, să înceapă contactele cu noua administraţie americană, pentru că, deocamdată, doamna ambasador aparţine vechii administraţii, e la post, îşi face datoria, dar e posibil să avem de-a face cu o schimbare. E posibil, deci, ca preşedintele interimar, în primul rând, să ia primul contact cu noul ambasador, atunci când va fi numit. Până atunci, cu nouă administraţie, pentru că se schimbă, s-a schimbat secretarul de stat, se schimbă piese cheie în departament, se schimbă elemente în politică americană”, a afirmat Crin Antonescu.

El a mai spus că, din punctul acesta de vedere, ”dacă nu se ajungea la criza asta cu suspendarea, preşedintele Klaus Iohannis, orice am crede despre el, e totuşi un preşedinte cu 10 ani de experienţă şi, în sensul acesta, probabil că ar fi făcut mai uşor faţă”.

”Şi dacă va fi domnul Bolojean, este un om politic experimentat, chiar dacă nu în relaţiile internaţionale, va fi asistat de aparatul diplomatic şi e un om care are întotdeauna această calitate, am remarcat-o şi am lăudat-o, e un om care îşi face datoria. (..) O să fie şi un preşedinte interimar decent”, a completat Antonescu.

