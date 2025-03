Care a fost cel mai important lucru pe care l-a făcut Crin Antonescu în ultimii 10 ani: ”Am dus o viaţă absolut obişnuită a unui om care avea din ce trăi”

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat marţi că cel mai important lucru pe care l-a făcut în ultimii 10 ani a fost compania fiicei sale, care a crescut în perioada asta, într-o vârstă mai complicată, de la 13 ani, el arătând că a stat la Bruxelles, iar soţia sa era foarte ocupată fiind europarlamentar şi mai apoi comisar european.

”Eu am dus o viaţă absolut obişnuită a unui om care avea din ce trăi, care a considerat că nu are niciun rost să îşi găsească o sinecură sau alta, ceea ce nu era greu, la totuşi câte cunoştinţe în câmpul politic am avut după 25 de ani. (..) Viaţa politică nu are numai plăceri, cum cred oamenii, sau are puţine plăceri. Depinde ce vrei de la viaţă, ea are multe frustrări şi, în general, îţi îngustează restul preocupărilor, îţi lasă puţină viaţă privată. M-am bucurat din timp de aceste lucruri”, a spus Crin

Antonescu în cadrul unui podcast, întrebat despre ce a făcut în cei 10 ani de când s-a retras din viaţa publică.

”Cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, pe care l-am făcut, a fost compania fiicei mele, care a crescut în perioada asta, într-o vârstă mai complicată, de la 13 ani, la 23, adolescenţa, liceul şi aşa mai departe, pentru că noi am stat la Bruxelles, soţia mea era foarte ocupată, parlamentar european, după aceea comisar European”, a completat el.

Crin Antonescu a mai spus că, în rest, a scris, a citit şi a făcut lucruri care îi plac.

Ads

”Am continuat lucruri pe care le făcusem cu mare bucurie înainte de a începe viaţa politică, pentru care n-am mai avut timp, am călătorit, nu foarte mult, dar, pe cât posibil. Am cunoscut oameni, e adevărat majoritatea tot oameni politici din anturajul soţiei mele, oameni pe care îi cunoşteam dinainte. Bruxelles are o faună bogată în această privinţă, dar oameni cu care de data asta, chiar dacă erau tot politicieni din alte ţări, puteam discuta din condiţia unui obişnuit, unui cetăţean care poate vorbi cu ei”, a subliniat Antonescu.

Ads