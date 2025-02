Crin Antonescu: „Parlamentul anilor '90 părea Academia Română”. De ce a acceptat să candideze la prezidențiale

Crin Antonescu a declarat vineri, 28 februarie, la Giurgiu, că parlamentul din anii '90 părea „Academia Română” în comparație cu actuala configurație politică din România. În cadrul unei conferințe de presă organizate de alianța electorală „România Înainte”, fostul lider liberal a explicat motivele pentru care, deși inițial refuzase să se întoarcă în politică, a acceptat să candideze la Președinția României.

„Deci faptul că aceste forțe politice mi-au făcut această propunere şi faptul că eu nu am fost capabil, pentru că am încercat, vă spun sincer, să le fac o contraofertă, să le spun, uite, din cutare şi cutare motive, erau multe, nu doresc să revin în viaţa politică după atâta timp şi după ce, atunci când am plecat, am şi spus că nu doresc să mai revin, mi-ajunge, aveam totuşi 55 de ani atunci şi 25 de ani în politică, şase mandate, tot felul de poziţii, nu am fost un colecționar niciodată. Nu am avut această variantă, pentru că aici este vorba, totuşi, de o variantă care se poate fi acceptată în această coaliţie şi dincolo de asta să fie o variantă care să confere stabilitate pe mai departe României", a spus Crin Antonescu, la conferinţa de presă a alianţei electorale „România Înainte”.

Când a fost întrebat de ce a ales să revină în politică acum, Antonescu a răspuns: „Pentru că altădată n-a fost nevoie, n-au simțit nici nevoia, nici eu. Oricine poate câştiga, dar e mai greu de evaluat ce se întâmplă în cazul fiecărui câştigător, cu majoritatea parlamentară, cu configuraţia actuală, cu parlamentul, cu structurile locale şi legătura dintre ele. Acestea sunt, totuşi, partidele pe care vrem, nu vrem, românii le-au validat prin vot, masiv la alegerile locale, masiv la alegerile europarlamentare şi suficient cât să facă o majoritate la alegerile parlamentare”.

Referindu-se la contextul internațional actual și la provocările cu care se confruntă România, Antonescu a subliniat că, în opinia sa, perioada care urmează va reprezenta una dintre cele mai dificile misiuni pentru orice lider.

„Mă gândesc la ce trăim în aceste zile, în plan internațional, dacă mă gândesc la ce urmează, cred că va fi una dintre cele mai dificile misiuni şi dacă eu voi fi cel pe care românii îl vor desemna preşedinte, mă bazez pe ajutorul, pe sprijinul, pe competenţa foarte multor oameni de care să mă pot ajuta pentru a face acest lucru", a mai spus Crin Antonescu.

