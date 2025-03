Crin Antonescu a fost întrebat luni, 17 martie, dacă-i va cere demisia lui Marcel Ciolacu în cazul în care va fi ales președinte. Candidatul Coaliției de la guvernare a spus că "eu nu sunt Elena Lasconi", adică nu va destabiliza Guvernul odată ajuns la Cotroceni.

"Eu nu sunt Elena Lasconi. Doamna Lasconi a promis asta, dar nu e singura. Au zis şi alţii, şi domnul Ponta. Sunt oameni foarte hotărâţi, care angajează lucruri în faţa cetăţenilor", a spus Antonescu la Digi24.

Fostul președinte al PNL a susținut că nu vrea să încalce Constituţia nici măcar "în spirit".

"Eu nu pot să fac aşa ceva, pentru că, unu la mână, ar însemna să spun că odată ajuns la Cotroceni, în maxim două luni, ca să o citez pe doamna Lasconi, încalc, cel puţin în spirit, Constituţia. Deci ce fac eu ajuns la Cotroceni? Încep să trag sfori ca să folosesc o formulă elegantă, să destabilizez Guvernul, să organizez o moţiune de cenzură, să fac ceva. Nu. Ajuns la Cotroceni, e un Guvern care e în funcţiune, e un Guvern care a fost investit de Parlament şi a cărui activitate o urmăresc, o veghez ca preşedinte, buna funcţionare a instituţiilor statului.

Ads

Dacă îşi respectă programul, dacă răspunsul Guvernului la nevoile societăţii şi aşa mai departe sunt conforme cu propriul său program, cu angajamentele sale, cu ceea ce cred eu că e obligaţia Guvernului, ca preşedinte, faţă de societate. Nu îmi convine ceva, cu nişte argumente foarte serioase, le discut cu cei care sunt în Guvern", a afirmat Antonescu.

El a mai spus, pentru sursa citată, că nu are "niciun dinte împotriva lui Marcel Ciolacu".

"Chiar dacă aş avea dinte şi toată dantura împotriva cuiva, nu mă duc să încep să construiesc ocult şi anticonstituţional moţiuni de cenzură. Dacă aş avea un dinte împotriva a ceea ce face Guvernul, Ciolacu sau orice Guvern ar fi, aş ieşi public şi aş spune, aş putea cere demisia. Nu am în acest moment, nici nu sunt preşedinte, nu am un motiv să fac asta".

În final, Crin Antonescu a dat asigurări că nu are nicio înțelegere cu Coaliția în sensul că aceasta îl susține la prezidențiale iar el nu subminează Guvernul.

"Asta este o speculaţie bazată pe nimic. Privitor la o înţelegere între mine şi Marcel Ciolacu şi Bolojan sau altcineva, că voi menţine acest Guvern, nu am niciun angajament în acest sens. Nu am niciun angajament decât acelea pe care îl fac în faţa cetăţenilor, candidând şi cele pe care mi le impune Constituţia. Nu am niciun fel de obligaţie în acest sens"

Ads