Crin Antonescu a anunțat zilele trecute că suspendă „unilateral” acordul privind candidatura sa la alegerile prezidențiale din partea PSD-PNL-UDMR și a minorităților, în contextul unei nehotărâri legate de candidatura sa în rândul formațiunilor care și-au asumat acest demers și al incertitudinii legate de data alegerilor prezidențiale.

Fostul lider al liberalilor a declarat luni, 6 ianuarie, că le-a oferit „un răgaz” celor de la PSD și PNL pentru a se gândi dacă vor să meargă mai departe cu candidatura sa, insistând asupra ideii că nu el a fost cel care i-a contactat pe liderii partidelor, ci ei. Mai mult, el a susținut că a fost mereu în contact cu toți liderii partidelor politice care i-au făcut propunerea de a se înscrie în cursa pentru Cotroceni.

"Până în acest moment, toți liderii partidelor politice au fost în contact cu mine, am comunicat și, săptămâna aceasta, pe 8-9 vor avea loc discuții. Nu au de ce să mă invite la ședință, nu sunt membru al coaliției. Dacă există niște informații pe care vreau să le dau, mă pot invita, dar nu sunt membru de drept al acestei coaliții. Deciziile sunt exterioare mie. Nu e o problemă că nu sunt invitat, nu are o semnificație politică. Cu ce să mă consulte? Cu data alegerilor? Cât mai repede, am spus", a afirmat Antonescu la antena3.ro.

Fostul lider al PNL a mai spus că are încredere atât în PSD, cât și în premierul Marcel Ciolacu.

"Nu pot vorbi despre toți, dar în PSD și în conducerea partidului este evident că am încredere, de vreme ce, la propunerea lor, eu am răspuns „da”. Am încredere în continuare. Eu pot să înțeleg mai multe lucruri decât se văd datorită experienței politice. Știu ce înseamnă un partid mare, știu cât de delicată poate să fie poziția liderului în această situație. Aștept ca domnul Ciolacu să clarifice acest lucru la dânsul în partid. Poate sunt opinii și în PNL sau UDMR. Își fac forurile, hotărăsc într-un fel și apoi se intră în altă logică", a mai spus el.

Antonescu a vorbit și despre coaliția pe care a format-o, cândva, cu PSD-ul condus de Victor Ponta și despre atacurile acestuia.

"A fost partenerul meu, am fost integral și până în ultimul momentul corect în acest parteneriat, am construit împreună cu PSD-ul condus de Ponta cea mai mare alianță politică validată prin votul românilor din istorie. M-am despărțit de el în momentul în care Ponta a trădat.

Eu am avut acest USL, un proiect care nu a fost ușor de construit. Prețul îl plătesc până astăzi, în fața tuturor unităților de atac ale armatei Băsiste, care este intactă. Nu mă dezic de ce am făcut.

Nu domnului Ponta trebuie să îi dau eu socoteală pe proiectele mele, dacă voi fi candidat, cetățenilor români care vor dori să știe. Eu nu am trădat niciodată pe nimeni și în sine ăsta este un proiect pe care l-am dus la capăt, spre deosebire de alții", a mai transmis el.

Crin Antonescu a declarat că, dacă va rămâne în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni, nu-l va vorbi niciodată de rău pe Nicușor Dan în timpul campaniei electorale.

"Despre Nicușor Dan am vorbit și am să vorbesc până la finalul campaniei, chiar dacă ar fi contracandidatul meu, numai de bine, nu o să îl atac. De ce? Pentru că este un candidat din tabăra democratică. Dacă în turul doi trebuie să îmi îndemn alegătorii să îl voteze pe el? Sau ce fac dacă sunt eu în turul doi, după ce l-am înjurat pe Nicușor Dan? Am dat exemplul lui, dar putem discuta de orice, Lasconi, Ciolacu. Oricare dintre ei e un candidat care îmi garantează menținerea orientării democratice și pro-europene a României. Dar a face această pre campanie absolut stupidă, cum o fac unii, absolut sectară. Ai 15% dar vrei ca 65% din țară să vină alături de tine. Asta nu se poate."

În final, fostul lider PNL a explicat, încă o dată, de ce și-a suspendat candidatura la prezidențiale.

"Se află nevoia de clarificare și de adaptare la realitatea politică pe care o trăim. Eu nu am spus altceva decât că suspend acordul dintre mine, candidat comun desemnat printr-un act politic, și partenerii mei, până când nu clarificăm două lucruri: data alegerilor prezidențiale și angajamentul forțelor politice care m-au propus candidat comun, sau nu, în acest demers.

Am simțit această nevoie pentru ca oameni politici au formulat nu doar îndoieli chiar și critici la adresa acestei candidaturi. Pentru că e greu sa fii candidat când vin oameni politici și spun dar nu ești candidat, dar mai vedem.

Decizia candidaturii a fost pusă sub semnul întrebării de domnul Dîncu, de domnul Ponta. Nu doresc decât o clarificare rapidă.

Înțeleg că în cursul acestei săptămâni lucrurile se vor clarifica și după aceea într-un timp rezonabil vor avea și forurile partidelor unde vor spune opiniile și se vor lua niște decizii. Să știm încotro merge sau cum ne vedem fiecare de drum. Eu pot să mai aștept, dar partidele nu au acest drept să întârzie pentru că ele conduc o țară în derivă", a conchis Crin Antonescu.

