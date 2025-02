Crin Antonescu a uitat de interferența Rusiei la prezidențialele din 2024. Elon Musk este pericolul acum. "Nu am cum să nu mă tem"

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei la funcţia de preşedinte al României, s-a declarat ”vigilent”, după ce, spune el, s-a creat o obişnuinţă ca anumiţi reprezentanţi ai administraţiei americane să se pronunţe asupra unor situaţii din ţări din Europa.

Întrebat dacă se teme că Elon Musk ar putea interveni în alegerile din România, aşa cum s-a întâmplat în Germania, Crin Antonescu a răspuns afirmativ.

”Da. Intervenţia lui Elon Musk în alegerile din Germania, ca şi conjugată cu, dacă am înţeles bine, dacă informaţiile mele sunt corecte, cu faptul că la Munchen, JD Vance, vicepreşedintele SUA, nu are o întâlnire oficială cu gazda, Olaf Scholz, cancelar încă al Germaniei, până la aceste alegeri, dar are o întâlnire cu unul dintre candidaţii principali, ci cu șefa AFD, Alice Weidel, asta mi se pare un semnal mult prea puternic ca să nu ne atragă atenţia. Pentru că e dincolo de uzanţele diplomatice”, a declarat Crin Antonescu, miercuri seară, 19 februarie, la Digi24.

Totuşi, Antonescu a subliniat că speră că nu se va proceda la fel şi în România.

”Nu am cum să nu mă tem ca nu cumva să se procedeze la fel în România. Sper că nu se va proceda la fel. Îmi doresc ca în Germania să câştige o alianţă sau formaţiunile care reprezintă calea moderată, democratică a Germaniei.

Totuşi, AFD este un partid care are un corp, o doctrină, o prezenţă parlamentară. Ori în România a-l susţine pe Călin Georgescu înseamnă a susţine ce? Din punctul ăsta de vedere, nu mă tem. Dar faptul că s-a creat obişnuinţa ca oameni din administraţia americană să se pronunţe cu nonşalanţă, ca să fiu delicat, asupra situaţiei din diferite ţări din Europa şi alte continente mă face să fiu vigilent”, a adăugat Antonescu.

