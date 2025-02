Fostul ministru care nu renunță la candidatura la prezidențiale: „Alegerile spun, în general, cine are puterea, nu cine are dreptate”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a zis că nu renunță la candidatura la prezidențiale și a explicat de ce vrea să meargă mai departe. A explicat că vrea să arate că cel care are dreptate poate ajunge la putere.

„Dragii mei: alegerile spun, în general, cine are puterea, nu cine are dreptate. Candidez pentru că vreau să arăt că, acum, naţiunea mea ştie să dea puterea celui care are dreptate”, a mai transmis Funeriu pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Educației a detaliat că prin candidatura lui vrea să aducă siguranță oamenilor, siguranță pe care mulți nu o mai simt după toate încercările din ultimii patru ani.

Îi înţeleg pe cei care nu se mai simt în siguranţă: covid, război la frontieră, inflaţie, sisteme nefuncţionale, politicieni proşti... cum să te simţi în siguranţă cu toate astea? Avem, cu toţii, nevoie de siguranţă.

Siguranţa că în oraşele noastre nu suntem în mâna clanurilor mafiote.

Siguranţa că pe şosea nu vom muri din cauza unor drogaţi la volan.

Siguranţa că dacă ne îmbolnăvim medicii ne pot trata într-un sistem performant.

Siguranţa că, la şcoală, copiii noştri învaţă carte, nu cum să ia droguri sau cum că e OK să-şi schimbe numele din Maria în Ion.

Siguranţa că la bătrâneţe o să avem o pensie după efortul depus.

Siguranţa că ţara noastră e reprezentată impecabil: nu ne umilim, nu tragem de mânecă diplomaţi străini pe coridoare, nu ne înjosim, dar nici nu suntem ţâfnoşi”, a mai transmis Funeriu.

