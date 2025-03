Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, s-a înscris oficial în cursa pentru Cotroceni

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a ajuns sâmbătă, 15 martie, la sediul Biroului Electoral Central, unde și-a depus dosarul pentru a intra în cursa pentru Cotroceni.

Reprezentanții BEC anunță că Daniel Funeriu s-a înscris oficial în cursa pentru Cotroceni.

”Biroul Electoral Central pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2025 informează că, în data de 15.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură independentă a domnului Petru-Daniel Funeriu pentru funcția de Președinte al României.

Odată cu propunerea de candidatură a fost transmis spre analiză și semnul electoral pe care domnul Petru-Daniel Funeriu dorește să îl utilizeze în cadrul alegerilor prezidențiale.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Electoral Central urmează să analizeze și să se pronunțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii şi a semnului electoral.

Decizia BEC privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturii și a semnului electoral va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor legale”, se arată într-un comunicat al BEC.

Mesaj înainte de BEC: ”Să nu disipăm energie în războaiele trecutului”

Înainte de depunerea candidaturii, Daniel Funeriu afirma că ”rolul nostru acum e să ridicăm nivelul deliberării publice, să stabilim un standard comportamental înalt, să ne concentrăm pe lupta cu viitorul şi să nu disipăm energie în războaiele trecutului”.

”Vrem ca oamenii să vadă că suntem exemplari, că noi putem injecta încredere în societatea prea divizată de azi, că suntem cei care înţeleg şi să le mulţumească celor în vârstă pentru efortul lor de a construi România de azi, dar şi să muncim pentru copiii care se vor bucura de România de mâine”, a scris candidatul înainte de depunerea candidaturii.

Contracandidații săi, ”niște Georgescu-surogați”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Daniel Funeriu afirma miercuri, 12 marti, că, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu, toţi contracandidaţii săi devin nişte Georgesco-surogaţi.

”Constat că toţi contracandidaţii mei devin nişte Georgesco-surogaţi: toţi se dau peste cap să pară cât mai georgeşti, acum că Georgescu e out. Am tăcut pentru că nu vreau să fiu parte din gaşca gunoierilor politici care, cu disperare, încearcă să extragă ceva din seva politică a lui Georgescu. Eu nu vreau să par altceva decât ceea ce am fost tot timpul: un om asumat, care spune clar ce gândeşte, dar mai ales gândeşte ce spune”, a scris Daniel Funeriu pe Facebook.

Acesta precizează că, după ce nu a făcut parte din clasa politică a ultimilor 10 ani, se simte ”ca după o zi în care a lucrat greu pe şantier”.

