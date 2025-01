Efectul nedorit al organizării alegerilor prezidențiale în lunile mai-iunie. “Cred cǎ n-am început niciodatǎ un an mai incert”

După anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională a României, pe motiv de ingerințe rusești în procesul electoral, toate partidele tradiționale, lovite de noua realitate politică, au declarat că au învățat lecția dată de electorat și s-au angajat să organizeze noile alegeri cât mai repede posibil. De altfel, și Crin Antonescu a declarat că atunci când a fost contactat de către partidele de guvernare pentru a candida din partea lor i s-a adus la cunoștință „urgența” organizării de noi alegeri.

Zilele acestea se discută despre împingerea alegerilor prezidențiale până după Sărbătorile Pascale, mai exact pe 24 mai primul tur și 8 iunie al doilea tur. O discuție între liderii coaliției pe această temă ar urma să aibă loc miercuri, 8 ianuarie. Data alegerilor prezidențiale a suferit modificări și în 2024, când încă nu erau cunoscute tendințele electorale. Inițial trebuiau organizate în noiembrie, însă PSD-PNL au discutat să le organizeze în septembrie. După alegerile locale și parlamentare din 9 iunie 2024, PNL s-au răzgândit și au cerut ca data lor să fie împinsă spre luna decembrie, astfel ajungând să fie organizate pe 24 decembrie primul tur și 8 decembrie cel de al doilea tur.

Întrebarea care macină opinia publică este ce efect are această tergiversare în contextul furiei generate de anularea alegerilor și prelungirea la limita Constituției a mandatului actualului președinte Klaus Iohannis.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță consideră că anul electoral 2025 este cel mai incert de până acum, iar efectul anulării alegerilor din noiembrie-decembrie este încă greu de cuantificat.

„N-are un efect bun. Suntem la începutul unui an plin de incertitudini. Cred că n-am început un an cu atâtea motive de nesiguranță cum începem acest an. S-au adunat foarte multe, iar încă nu putem cuantifica efectul anulării alegerilor. Ce se întâmplă în mintea oamenilor.

Vedem că nici sondajele de opinie nu mai reușesc să citească opțiunile. Atât cele care au prezentat rezultate care nu s-au potrivit deloc cu realitatea, cât și cele care au fost cât de cât în marjă, nu văd ce se întâmplă în societatea românească.”, explică Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

Analistul spune că această amânare în luarea unei decizii cu privire la datele celor două tururi prezidențiale dăunează foarte mult, în contextul în care sunt atât de mulți oameni indeciși în privința votului.

„Există un strat opac în care oamenii fie nu mai răspund, fie nu spun ce gândesc, deci fie spun că nu știu. Vedeți ce mare este și numărul celor care se declară indeciși. Deci nu poți să știi ce se întâmplă, iar amânarea, sau nu o amânare, că n-a fost o dată care să fie amânată, ci prelungirea acestei stări de incertitudine, dăunează foarte mult.”, spune Ioniță.

Acesta consideră că important, în acest moment, este ca politicienii să ia o decizie în privința organizării alegerilor, pentru a nu mai prelungi starea de incertitudine.

„Deci important este să se ia o decizie. Să se spună clar, pe 15 martie, sau nu putem pe martie, pentru că e prea strâns, vin după aceea sărbătorile de Paște, în mai, pe data de, în duminica de, s-a luat Hotărârea de Guvern, s-a publicat în Monitorul Oficial și toată lumea știe despre ce e vorba și își organizează campania electorală. Asta trebuie să se întâmple repede. Adică chiar dacă e decizia pentru mai, dar să iei decizia acum, nu s-o amâni.”, adaugă el.

Care ar fi procedura corectă

Jurnalistul mai spune că partidele de coaliție nu ar trebui să pună alegerile în toamnă, ci în intervalul martie-aprilie, iar partidele ar avea timp să-și stabilească candidații și pentru a face campanie.

„Așa trebuie făcut, ca oamenii să știe sigur. Dom'le, s-au anulat alegerile, avem alte alegeri, pe data de, ne pregătim pentru asta, partidele își organizează campania, se derulează procedurile de strângere de semnături și așa mai departe. De asemenea, cine sunt candidații, ai timp să vii cu formula finală a candidaților, și așa mai departe.”, explică el.

Ion M. Ioniță este de părere că prelungirea peste limită a mandatului lui Klaus Iohannis tinde să enerveze și mai mult alegătorii.

„Deși nu este foarte vizibil. Nu e vizibil, adică nu e cu nimic diferit de ce a fost până acum. Mandatul lui Klaus Iohannis e la fel. Nu s-a schimbat nimic. Nici nu comunică mai mult, nici nu este prezent mai mult. La fel. Nu știm cu care va fi reacția, dar orice prelungire a acestei perioade e dăunătoare. Este dăunătoare, într-adevăr. Și lucrurile pot evolua extrem de nefavorabil pentru democrația românească.”, completează Ioniță.

Cine profită de lipsa de organizare

În același timp, de toată această debandadă ar profita chiar curentul suveranist, în contextul în care furia oamenilor crește.

„Crește curentul extremist, furia oamenilor crește, nemulțumirile cresc, mai ales că vechiul-noul guvern trebuie acum să ia măsuri inverse decât celor luate până acum. Să taie, să ridice impozitele, pentru că același guvern, același premier, au generat o criză bugetară cu un deficit de aproape 9%. Acum nu au ce face. Evident că nu poți să faci bani din piatră secă. Trebuie să iei niște măsuri, și aceste măsuri vor fi depopulare. Nu mai crești salariile, nu mai indexezi salariile și pensiile cu rata inflației, deja ai anulat efectul majorării, cel puțin psihologic, pentru că pe hârtie majorările de anul trecut sunt mai mari decât rata inflației. Deci au rămas niște bani în plus. Puterea de cumpărare a crescut pentru categoriile acestea.”, conchide Ion M. Ioniță.

