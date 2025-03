Electoratul lui Georgescu nu votează femei. Planul B al lui Simion, sortit eșecului

.com

Gigi Becali a anunțat vineri, 14 martie, că demisionează din AUR, motivând că nu poate accepta ”ca partidul să strângă semnături pentru o femeie, Anamaria Gavrilă”. Acum, să ne înțelegem, doamna e săracă cu duhul ceva de speriat. Nu credeam că voi ajunge vreodată să spun că Dăncilă era parfum, dar prin comparație, oho, era. Nu ne șochează nici că Gigi Becali e misogin. Putea s-o dreagă frumos, să spună că Gavrilă nu e pregătită. Nu, a băgat acolo și că e femeie, pentru că acolo e buba, putea să fie orice nume.

Cu toate astea, misoginismul puternic înrădăcinat în poporul român poate să fie chiar un avantaj în cazul de față. Electoratul lui Georgescu nu votează femei. Sigur, or fi câteva excepții, dar în linii mari, după ce guru Georgescu și madam Cristela le-au ”cuvântat” luni întregi pe TikTok cum femeia nu e făcută să muncească, să ocupe funcții de conducere sau să poarte pantaloni, să le arunce acum pe buletinele de vot o femeie e o strategie electorală foarte proastă. Unde mai pui că femeia aleasă nu e vreo sclipire în ocean. Nici măcar nu e vreo Elena Udrea sau Gabriela Firea, să aibă capacitatea de a vrăji electoratul. Nu că doamnele menționate ar fi ajuns, într-un final, prea bine: una a fugit la căldură, dar a ajuns la răcoare, iar alta a rămas uitată pe la Bruxelles, după două înfrângeri la PMB.

După ce CCR a dat decizia finală în privința lui Georgescu, TikTok-ul s-a împânzit, din nou, cu postări publicate de fel de fel de conturi cel puțin dubioase, ce anunțau ”un plan măreț” pus la cale de Georgescu, prezentat drept acest mare șahist care nu a făcut ultima mutare. Cu surle și trâmbițe, boții anunțau că abia ziua următoare va fi dezvăluit marele plan, prin care tot Georgescu va ieși, în final, învingător. Așa am ajuns să îi vedem pe George Simion și Anamaria Gavrilă, frumos îmbrăcați și asortați, că anunță românii că vor candida amândoi, urmând ca unul să se retragă ulterior pentru a maximiza șansele celuilalt. Ei, Simion are deja niște semne de întrebare cu privire la decizia CCR în privința candidaturii lui, mai ales după ce l-a scăpat gura cu jupuirea membrilor BEC și nu a reușit s-o întoarcă ca la Ploiești. Și-a dorit un plan B, așa că s-a gândit la președinta POT, partid care l-a susținut de la bun început pe Georgescu, iar electoratul s-a obișnuit să o vadă pe Gavrilă constant în preajma lui Georgescu.

Totuși, Simion nu a luat în calcul că electoratul lui Georgescu nu va vota o femeie prea ușor. Nu, nici măcar dacă așa spune Georgescu. Vorbim de oameni care, de generații întregi, au văzut femeile din familiile lor drept îngrijitoarele casei și copiilor. Femei care fie au fost casnice, fie au fost nevoite, la un moment dat, din cauza lipsurilor financiare, să aibă un loc de muncă, însă unul modest. Tocmai fiindcă vorbim de femei care nu au avut oportunitatea să se axeze pe educație, să urmeze studii superioare. Și atunci, dacă bunica, mama, mătușa, soția votantului, toate au fost femei simple, preocupate de casă și familie, e aproape imposibil să fie convinși că Gavrilă, sau altă femeie, va putea conduce țara cu o mână de fier. Mai ales după 10 ani de Iohannis, care, deși bărbat, a fost criticat constant pentru lipsa acțiunii și fermității.

Dacă Simion nu ajunge, într-un final, pe buletinul de vot, iar marea ”mutare finală pe tabla de șah” a lui Georgescu rămâne Gavrilă, AUR își va da singur ”mat”.

