Elena Lasconi, atacul care aruncă în aer scena politică. "Au vrut să dea o lovitură de stat". Lidera USR nu a prezentat încă dovezile

Președinta USR și candidata partidului la prezidențialele din luni mai, Elena Lasconi, a afirmat vineri seară, 21 martie, că românii sunt deja "scârbiți" de ceea ce se întâmplă în politică.

Deși susține că nu se uită în trecut, Lasconi spune că anularea alegerilor pentru președinție din 2024 i-a lăsat un gust mai mult decât amar, relatează observatornews.ro.

Nu mă gândeam că este chiar atât de grav

"Eu consider că este un precedent foarte periculos și că am avut dreptate, din păcate, în iunie, anul trecut, când am spus că suntem pe cale să pierdem democrația, dar nu mă gândeam că este chiar atât de grav. În momentul respectiv nu aveam dovezi."

Oamenii sunt scârbiți

Întrebată ce-și doresc oamenii și ce așteaptă de la politicieni, lidera USR a răspuns: "Oamenii nu mai vor nimic. Sunt scârbiți. Dar cred că vor să li se facă dreptate și eu am curaj să fac dreptate. Vorbesc în fiecare zi cu oamenii".

Mă văd președintele României

Elena Lasconi a vorbit și despre Nicușor Dan, cu care, nu cu mult timp în urmă, era prietenă, și a spus franc ce crede ea că o diferențiază de primarul Capitalei, cu care i-ar plăcea, totuși, să se întâlnească în al doilea tur al prezidențialelor.

"Experiențele de viață, curajul, faptul că vin dintre oameni, astea ne diferențiază. Faptul că știu ce înseamnă să nu ai bani să-ți plătești facturile uneori și să mănânci macaroane fierte fără nimic pe ele. Cu siguranță, mă văd președintele României. Mi-ar plăcea să fiu în turul 2 cu Nicușor".

Antonescu + Ponta = Love

Lasconi a lansat și un atac fără precedent la doi dintre contracandidații săi în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni.

"Eu știu 2012. Antonescu + Ponta = Love. Au vrut să dea o lovitură de stat și au călcat instituțiile statului cu bocancii. Asta știu foarte sigur", a spus președinta USR, fără însă să aducă dovezi care să-i susțină afirmațiile.

