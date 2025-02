Declarațiile Elenei Lasconi despre Nicușor Dan, un cui în sicriul candidaturii sale. Cât a pierdut USR

În ultimele zile, USR a fost pus pe jar de declarațiile controversate ale președintei partidului, Elena Lasconi, referitoare la comparația dintre Nicușor Dan și Călin Georgescu. USR se află într-un moment crucial al alegerilor prezidențiale, iar declarațiile Elenei Lasconi au complicat și mai mult o situație deja tensionată, astfel încât pentru cei care urmăresc politica este greu de crezut că ambii candidați, Elena Lasconi și Nicușor Dan, vor ajunge pe buletinul de vot.

Consultantul politic Adrian Zăbavă a analizat pentru Ziare.com impactul celor mai recente mișcări politice interne din USR și cum ar putea ceda Lasconi în fața lui Dan.

„Cred că situația din USR era complicată dinainte de aceste declarații, dar, într-adevăr, declarațiile Elenei Lasconi să spunem că le complică și mai mult. Fără doar și poate, există o parte a membrilor USR care nu cred în viabilitatea candidatului Elena Lasconi și îl preferă pe Nicușor Dan. Era clar că va exista un conflict în această privință, dar, deocamdată, nu știm deznodământul. E foarte greu de crezut că Nicușor Dan va da înapoi și nu va candida. Există mai multe șanse ca Elena Lasconi să dea înapoi și să nu mai candideze. Dar, în momentul de față, ea se luptă pentru propriul viitor politic”, a spus Adrian Zăbavă pentru Ziare.com.

Elena Lasconi vs. Nicușor Dan

Una dintre principalele teme politice de discuție pe scena politică este tensiunea dintre Elena Lasconi și Nicușor Dan. Potrivit lui Adrian Zăbavă, există șanse mari ca Lasconi să se retragă din cursa prezidențială.

„Până la urmă, e dificil pentru un președinte de partid să renunțe la propria candidatură la președinția României în dauna unui independent pe care să-l susțină și totodată să rămână cu legitimitatea și autoritatea neștirbite în fruntea partidului. Cred că aceasta e principala problemă a Elenei Lasconi și, cu siguranță, cred că acest ping-pong între Lasconi și Nicușor Dan va continua. Însă e greu să cred că vor fi amândoi pe buletinul de vot, dată fiind situația, contextul politic.

Probabil odată cu apropierea momentului 15 martie, e posibil ca unul dintre cei doi să cedeze. Șansele mai mari sunt ca Elena Lasconi să cedeze. Cred că e o realitate pe care atât membrii USR, cât și societatea interesată de acești candidați o observă. Pare că, în momentul de față, Nicușor Dan este un candidat cu șanse mai mari în aceste alegeri prezidențiale și, ținând cont de experiența lui 24 noiembrie și a unui 6 decembrie care n-a mai fost, aceste alegeri vor fi în continuare despre un vot util, foarte pregnant. Iar astăzi, în această teorie a votului util, Nicușor Dan pare că are mai mari șanse de a capitaliza votul în această direcție reformistă, să zicem așa, poate cu ceva șanse de a intra în turul 2”, a mai spus Adrian Zăbavă pentru Ziare.com.

Candidaturi alternative în USR

Întrebat dacă poate exista și varianta ca USR să propună un alt candidat în cazul în care Elena Lasconi se retrage, acesta a spus: „Greu de crezut. În primul rând că nu am un nume pe care să-l pot lua în considerare, trebuie să ținem cont că, pentru a fi un candidat viabil pentru alegerile prezidențiale, trebuie să ai o notorietate foarte mare. Și foarte puțini oameni din România au această notorietate foarte mare. În două luni și ceva, până la momentul alegerilor, e foarte greu să crești notorietatea. Să ne amintim de situația Elenei Lasconi. Elena Lasconi a intrat în cursă cu o notorietate micuță, dar cu o campanie extrem de agresivă de creștere a notorietății. Ne amintim că a început foarte devreme cu materiale și cu bannere, mult înainte de momentul în care suntem acum. Deci, mi-e greu să cred că USR mai are vreun as în mânecă, care să schimbe această situație. Și, repet, cred că parte din USR, dacă nu cumva majoritatea din USR, înclină să-l susțină pe Nicușor”, a mai spus Adrian Zăbavă pentru Ziare.com.

Divergențele interne din USR

Declarațiile Elenei Lasconi nu au rămas fără ecou în rândul colegilor de partid. Fostul deputat Victor Ilie a amenințat că va demisiona din USR dacă Lasconi nu se va retrage din cursa prezidențială. În același timp, Radu Hossu a criticat-o pe aceasta, acuzând-o că nu este „ancorată în realitate”. De asemenea, fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis un mesaj pe Facebook prin care a precizat că nu împărtășește viziunea Elenei Lasconi și că poziția sa nu reflectă viziunea partidului.

