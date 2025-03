Elena Lasconi și-a depus candidatura la prezidențiale: ”Am dat cele mai multe teste în fața românilor”

Președinta USR, Elena Lasconi, și-a depus joi, 13 martie, candidatura la alegerile prezidențiale. Ea a reamintit românilor că a fost cel mai testat candidat în campania pentru scrutinul anulat din noiembrie 2024 și că își asumă orientarea către Europa.

„Pe 4 mai avem nevoie de alegeri sigure și corecte”, a spus Lasconi după depunerea candidaturii la alegerile din 4 mai.

Lidera USR a reamintit că a fost cel mai testat candidat în campania electorală din 2024 și, totuși, a ajuns în turul 2.

„Știu și eu, știți și dumneavoastră că nu sunt perfectă, dar am curajul să fac dreptate. Anul trecut, am fost candidatul care a dat cele mai multe teste în fața românilor. Pe unele nu le-am trecut așa cum mi-am dorit eu, dar am învățat din greșeli, mă înconjor de oameni care știu mai bine. Eu cred că românii deja au făcut niște alegeri, când spun asta mă gândesc la oameni ca voi, care astăzi nu mai trebuie sa aleagă între Rusia și UE”, a mai declarat Elena Lasconi.

Președinta USR a făcut o referire și la fostul candidat Călin Georgescu.

„Doar politicieni trădători de țară sunt în adorație pentru dictatura putinistă. Eu am curaj să spun că alegerea mea este Europa și parteneriatul strategic cu SUA”, a mai transmis Lasconi.

Ads