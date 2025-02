Elena Lasconi îl "înțeapă" din nou pe Nicușor Dan. "Se crede independentul salvator. Ca Georgescu"

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu reprezintă mirajul "independentului salvator", a declarat vineri, 7 februarie, președinta USR, Elena Lasconi.

"Eu nu înțeleg calculul pe care l-a făcut Nicușor Dan, dacă are un calcul. Nu știu dacă are un calcul. Mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Nu știu la ce anume s-a gândit atunci când s-a decis să candideze la prezidențiale. Nicușor Dan este primar independent la Primăria Capitalei și nu a putut negocia o majoritate favorabilă pentru proiectele sale. Indiferent câte discuții a avut în ultimele luni și indiferent cât de mult s-a pozat cu candidații la prezidențiale în campania de anul trecut, toți i-au întors spatele, mai puțin USR-ul. (...) Eu am obținut o majoritate aici, în consiliu (la Câmpulung Muscel, n.r.), ceea ce înseamnă că mă pricep mai bine la calcule politice", a spus Lasconi, pentru Digi 24.

Întrebată care ar fi asemănările dintre Călin Georgescu și Nicușor Dan, ea a apreciat că amândoi reprezintă "independentul salvator".

"Păi, așa, seamănă. Independentul salvator. Suntem în gândirea aceea. (...) Vorbim despre independenți. Mirajul independentului care vine să ne salveze seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care dorește să ne salveze. Dar până una alta ai nevoie de partide și ai nevoie de sprijin ca să poți să faci lucruri", a spus lidera USR.

Ads

Lasconi a reamintit că Nicușor Dan a avut de două ori susținerea USR pentru Primăria Capitalei. Pe de altă parte, a apreciat că bucureștenii "nu sunt foarte fericiți" cu situația din Capitală.

"Încălzirea și apa caldă au fost o problemă și în această iarnă. Sunt deschise foarte multe șantiere. Jumătate din marile bulevarde sunt ocupate cu tot felul de gropi, se schimbă conductă. Avem conducte peste tot - de apă caldă, care vor fi îngropate peste șase luni. Nu mi-e clar care sunt prioritățile sale nici la Primărie, nici la Președinție. (...) Sunt uimită că Nicușor Dan se plânge că nu a primit bani de la buget pentru a termina patinoarul Flamaropol. Nu cred că, într-un an al austerității, bucureștenii se trezesc dimineața cu grija patinoarului Flamaropol și apoi se duc și se spală cu apă rece, foarte entuziaști", a argumentat lidera USR.

Lasconi a estimat că în cazul în care vor candida atât ea, cât și Nicușor Dan, vor fi "afectate ambele candidaturi". De asemenea, a declarat că "este musai" să aibă o nouă întâlnire cu primarul Capitalei, pentru a discuta despre adoptarea pachetului de legi care vizează implementarea prevederilor de la referendumul local.

Ads

În altă ordine de idei, Elena Lasconi a apreciat că "derapajele lui Călin Georgescu sunt mult mai mari" decât ale liderei S.O.S. România, Diana Șoșoacă.

"E foarte bine că domnul Georgescu este lăsat să vorbească, pentru că eu sper că mulți dintre cei care l-au votat o să realizeze cine este de fapt. Când este pe Facebook este ortodox, când este într-o biserică penticostală, este penticostal. La o altă întâlnire, crede în Zamolxis. Dacă vorbim de hrană, ar trebui să luăm în calcul să facem o brazdă de cartofi, de ceapă și de roșii printre blocuri. Dacă nu ne iese chestia asta, atunci trebuie să ne cumpărăm un cal - acesta este secretul pentru bunăstarea noastră. Vorbește despre multinaționale care produc energia în țara asta, dar cel mai mare producător de energie din România este statul, nu multinaționalele. Vorbește despre energie și nu știe cine ce face în acest domeniu. (...) Mă îngrijorează în momentul acesta în mod real stabilitatea lui psihică și aerul acesta mistic, pe care îl copiază de la idolul său, Corneliu Zelea Codreanu", a mai afirmat Lasconi.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și-a reiterat, în urma întâlnirii de săptămâna trecută cu lidera USR, Elena Lasconi, decizia de a rămâne în cursa pentru alegerile prezidențiale.

El a precizat că discuțiile desfășurate la sediul Uniunii Salvați România au vizat alegerile prezidențiale, rolul USR în administrația locală și implementarea în legislație a rezultatelor referendumului local din 24 noiembrie.

Ads