Lasconi nu regretă scrisoarea trimisă lui Trump: ”Voi spune ce a fost în spatele ei când își termină mandatul. Acum nu ar fi bine pentru România”

Elena Lasconi, preşedinta USR, susţine că va dezvălui ce a fost în spatele scrisorii controversate pe care i-a trimis-o lui Donald Trump peste patru ani, când preşedintele SUA îşi va termina mandatul. Întrebată de ce nu explică acum contextul în care a luat acea decizie, preşedintele USR a răspuns: ”Pentru că nu ar fi bine pentru România”.

”Dacă scrisoarea aia nu era făcută cum a fost făcută, noi astăzi nu am mai fi avut despre ce discuta”, a declarat Elena Lasconi, la Prima TV.

Insider politic: A fost o greşeală acea scrisoare pe care i-aţi trimis-o lui Donald Trump după anularea alegerilor prezidenţiale?

Elena Lasconi: Nu, dar o să vă spun când îşi termină mandatul Trump.

Insider politic: Nu i-aţi pus secrete de ţară, bănuiesc, în acea scrisoare.

Elena Lasconi: Nu, dar dumneavoastră nu ştiţi ce a fost în spatele acelei scrisori.

Insider politic: Şi de ce nu spuneţi?

Elena Lasconi: Pentru că nu doresc să o fac acum, pentru că nu ar fi bine pentru România. Deci eu îmi doresc să fie bine pentru România. Şi dacă ies să fac asta...N-aveţi decât să trâmbiţaţi cât doriţi cu acea scrisoare şi să mă înjure toată lumea.

Insider politic: Nu e vorba de înjurături, e vorba de o explicaţie.

Elena Lasconi: Am primit şi înjurături.

Insider politic: Cum aţi ajuns să-i trimiteţi o scrisoare lui Trump? Aţi ascultat de sfetnici?

Elena Lasconi: Peste patru ani.

Insider politic: Îmi notez şi peste patru ani promit să vă întreb.

Elena Lasconi: Şi eu promit să vă răspund.

Insider politic: Au contribuit şi oamenii din serviciile secrete din România la aceea scrisoare? Circulă o conspiraţie.

Elena Lasconi: Dar e aceeaşi conspiraţie pe care am auzit-o, că am lucrat la un moment dat în serviciile secrete şi nu am lucrat niciodată. Şi au şi răspuns cei de la SRI. Apoi, ba că mi-au dat nu ştiu ce apartament. Asta e o ţăcăneală.

Insider politic: Deci acea scrisoare a fost trimisă după o consultare cu sfetnicii dumneavoastră.

Elena Lasconi: M-am sfătuit, da.

Insider politic: Şi peste patru ani aflăm răspunsul.

Elena Lasconi: Da.

Insider politic: Dar astăzi, dacă aţi fi pusă în situaţia de a mai trimite acea scrisoare, aţi mai trimite-o?

Elena Lasconi: Da.

Insider politic: Da?

Elena Lasconi: Da.

Insider politic: Aţi repeta gestul ăsta?

Elena Lasconi: Încă o dată, dacă scrisoarea aia nu era făcută cum a fost făcută, noi astăzi nu am mai fi avut despre ce discuta.

Insider politic: Cred că exageraţi un pic, dar aştept patru ani. Deci credeţi că acea scrisoare a schimbat cursul istoriei?

Elena Lasconi: Ei, nu, dar e o bucăţică, e o bucăţică.

Insider politic: Există riscul ca sub mandatul lui Donald Trump România să ajungă în sfera de influenţă a Rusiei?

Elena Lasconi: Doamne fereşte! Eu înţeleg frica oamenilor, dar, pe de altă parte, să nu uităm că Statele Unite au un interes în România. Noi avem un parteneriat strategic şi e foarte important şi ce faci, nu numai ce spui. Şi, când spun asta, mă gândesc la domnul Trump. Ei au interese aici: Deveselu, Kogălniceanu. Şi nu cred că s-ar putea întâmpla asta, dar vom vedea.

”România este acum mai fragilă ca niciodată”

În luna decembrie, Elena Lasconi i-a trimis o scrisoare preşedintelui SUA Donald Trump în care deplângea faptul că CCR a anulat al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

”România este acum mai fragilă ca niciodată şi ţara este ameninţată atât din interior, cât şi din exterior. Curtea Constituţională din România nu a înlăturat pericolul rusesc. Instiutuţiile româneşti încă trebuie să răspundă unei lungi liste de întrebări. Rusia încă se joacă cu România şi acesta este motivul pentru care nu voi părăsi această luptă. Nu lupt pentru mine. Lupta este pentru toţi românii şi pentru ţara pe care o iubesc”, scria atunci Lasconi în scrisoarea adresată preşedintelui ales al SUA Donald Trump şi făcută publică pe X.

