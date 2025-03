Cum explică Lasconi susținerea lui Bolojan în defavoarea lui Crin Antonescu: ”După ce o să-l suspende, pasul până la o dictatură va fi foarte mic”

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat că, în urma discuţiei pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu şi în care a încercat să îl convingă pe aceasta să îl susţină pe preşedintele interimar, Ilie Bolojan, la alegerile prezidenţiale, acesta i-a răspuns că este deschis dialogului, dar că rămâne varianta Crin Antonescu drept candidat al coaliţiei de guvernare. Lasconi a afirmat că îl roagă pe Crin Antonescu ca, dacă are un pic de iubire faţă de ţară, să renunţe la candidatură pentru că nu va câştiga dacă ajunge în turul doi.

Elena Lasconi a fost întrebată la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv dacă ea a cerut să discute cu premierul Marcel Ciolacu.

”Nu. Eu oricum aveam de gând să discut cu toţi. El a spus după ce a ieşit din plen la moţiunea de cenzură şi după, pentru că l-a luat gura pe dinainte, a trebuit să mă şi sune şi m-a sunat”, a afirmat Lasconi.

Ea a fost întrebată dacă i-a cerut lui Marcel Ciolacu să îl susţină pe Ilie Bolojan la alegerile prezidenţiale.

”I-am spus că am venit să mă adresez românului Marcel Ciolacu şi la inima lui, şi la înţelepciunea lui, şi hai să se scuture toată lumea de orgolii. Hai să încercăm să-l susţinem pe omul ăsta, pentru că eu o să o fac pe bune! De ce m-am gândit la asta? Pentru că cu un candidat care ar putea să fie comod pentru toată lumea, mă gândesc că ar putea să fie şi o marionetă, de asemenea, şi mă gândesc că Crin Antonescu a fost recunoscut în timpul în care era parlamentar că era chiulangiu, în ultimii 10 ani nu a muncit, nu a avut un serviciu. Şi cred că mulţi oameni care se uită acolo la televizor muncesc din greu ca să supravieţuiască în ţara asta. Peste patru ani o să avem alegeri parlamentare. Şi este foarte posibil, mergând pe aceeaşi linie domnul Antonescu, fiind la fel cum a fost parlamentar, cum îl ştim, românii vor înţelege că nu s-a schimbat nimic şi s-ar putea să ne trezim că izolaţioniştii vor avea majoritate în Parlament şi nu-şi va termina practic mandatul. Îl suspendă. După ce o să-l suspende, pasul până la o dictatură va fi foarte mic. Şi eu mă gândesc la viitorul ţării pe care eu o iubesc”, a declarat Elena Lasconi.

Ea a fost întrebată ce i-a răspuns Marcel Ciolacu.

”Că a înţeles, că este deschis dialogului, că îl susţine pe Crin Antonesc. Mă bucur că a rămas deschis dialogului, sunt două zile decisive, eu apelez inclusiv la înţelepciunea domnului Crin Antonescu”, a răspuns Lasconi.

”Crin Antonescu, plin de orgolii”

Preşedinta USR a afirmat că face apel la Crin Antonescu să se retragă din cursa prezidenţială în favoarea lui Ilie Bolojan.

”Asta mă diferenţiază foarte mult, nu numai de politicienii pe care îi vedeţi la televizor, dar de acest candidat care se numeşte Crin Antonescu, care este plin de orgolii, frate. Dacă vrei să faci politică şi dacă vrei binele României, nu îţi iei ţara pe persoană fizică şi nu ai orgolii. Pentru că tu trebuie să munceşti pentru binele românilor şi să le faci dreptate. Cum le faci tu dreptate românilor? Spunând că ce ar trebui să facă să se împăuneze că este cel mai frumos şi cel mai deştept. Eu îl rog pe domnul Antonescu, dacă are un pic de iubire faţă de ţara asta, să facă pasul ăsta pentru că nu va câştiga dacă va ajunge în turul doi”, a declarat Elena Lasconi.

Ea a menţionat că anul trecut a prezis multe lucruri.

”Am prezis, deşi nu vreau să fiu prezicătoare, am prezis de anul trecut o grămadă de lucruri, le-am prezis şi pe alea că o să câştig cu 70%, că o am majoritate, nimeni n-a crezut asta. În Argeş. (...) Şi, din păcate, s-au adeverit o grămadă de lucruri cu boţii, cu atenţie la războiul hibrid, nu putem să ignorăm influenţa Rusiei în alegerile din România atâta timp cât le-am văzut în Georgia şi în Republica Moldova. Deci au fost. Şi plus, aduceţi-vă aminte, vă spuneam eu o să ajung în turul doi şi o să devin preşedintele României. Şi nimeni nu a crezut în lucrul acesta. Am luptat pentru asta şi, practic, m-am concentrat doar pentru acel scop. Aşa cum mă concentrez acum pentru a scoate ţara din această criză îngrozitoare. S-au întors oameni împotriva oamenilor. Suntem mai învrăjbiţi ca niciodată. Doamne! Eu încerc să fac cu iubire tot ceea ce fac şi pare că în partea cealaltă e greu să foloseşti iubire şi înţelegere şi toleranţă”, a declarat Elena Lasconi.

”Iisus nu umbla cu pistoale sau cu săbii după el”

La remarca potrivit căreia şi cealaltă tabără vorbeşte despre iubire, Dumnezeu, naţie, Lasconi a replicat: ”Da, dar nu ai cum să clamezi asta şi tu să faci exact invers. Iisus când a venit pe pământ nu umbla cu pistoale sau cu săbii după el. Nu. (...) Apostolii lui Călin Georgescu sunt cu arme, înţelegeţi? Apostolii lui Călin Georgescu fac ceea ce în cele zece porunci se spune clar să nu faci, să nu ucizi. (...) Dacă e vorba de mercenari, sunt cei care se duc pentru bani şi omoară femei copii, bunici prin alte ţări. Adică haideţi să ne concentrăm puţin măi, staţi un pic, cum eşti tu, creştin, când creştinismul este tocmai despre iubire, despre toleranţă?”.

Moțiune de cenzură

Ea a mai fost întrebată care este logica afirmaţiei lui Marcel Ciolacu că demisionează din funcţia de premier dacă ea îl susţine pe Crin Antonescu.

”Păi nu ştiu care-i logica, pentru că el oricum nu o să mai fie premier după prezidenţiale. (...) O să facem noi moţiune de cenzură”, a declarat Lasconi.

După ce i s-a spus că această moţiune nu va trece, iar dacă iese preşedinte Crin Antonescu atunci acesta nu are niciun interes să îl schimbe pe Marcel Ciolacu din funcţia de premier, Lasconi a afirmat: ”Haideţi că vom vedea. Haideţi să trăim şi să vedem. Dar, oricum, Crin Antonescu nu va ajunge preşedinte, nu are cum”.

Lasconi a fost întrebată dacă USR va intra la guvernare cu PNL şi PSD după alegerile prezidenţiale.

”Păi da, dar nu Marcel Ciolacu, el trebuia să facă un pas în spate de atunci. Şi oricum a fost şi greşeala lui Iohannis că l-a nominalizat şi în acest guvern. El trebuia de atunci de când a început toate poveştile cu Nordis, poveşti grele şi necurate, atunci ar fi trebuit să se retragă. (...) Dar eu i-am spus următorul lucru. I-am zis să se gândească, de exemplu, la un român care este plecat în străinătate la muncă, deci e în diaspora. Ce român din diaspora ar vota la prezidenţiale un individ care nu a muncit în ultimii 10 ani şi ei sunt plecaţi de acasă să muncească, să fie bine pentru familie şi pentru copiii lor aici în România? Cine ar vota? Hai să ne revenim puţin”, a mai transmis Lasconi.

Realizatorul emisiunii a întrebat dacă diaspora nu este deja antamată de Călin Georgescu.

”Nu, nu cred asta. Nu cred asta sub nicio formă. Pentru că românii care sunt plecaţi la muncă în străinătate nu au ales Rusia”, a subliniat Elena Lasconi.

Atenţionată că diaspora a ales şi Rusia, având în vedere voturile numeroase primite de Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidenţiale, Elena Lasconi a afirmat: ”Da, dar nu au ales Rusia ca ţară în care să meargă să muncească. Şi dacă eu i-aş ruga poate să caute şi pe YouTube să se informeze mai bine ce înseamnă să vadă ce se întâmplă în Donbas, de exemplu, cum tratează ruşii oamenii, îi aruncă pe geam, le violează nevestele, fetele, îi omoară. Deci, Doamne fereşte-mă, noi am ales democraţia şi o repet, am spus-o şi anul trecut şi o să o repet de câte ori vreţi dumneavoastră ca să înţeleagă toată lumea. Lui Putin nu îi este frică de NATO. Lui Putin îi este frică de democraţie. Cu cât te apropii mai tare de graniţele Rusiei cu democraţia, cu atât eşti o problemă pentru că poporul rus vede, înţelege şi când gustă democraţia o să-şi dorească democraţie. E atât de simplu Atât de simplu. Eu îmi doresc să ajung ziua în care să trăiesc, iar Rusia să fie o ţară democratică”.

Elena Lasconi a recunoscut că a vorbit cu Ilie Bolojan în aceste zile, dar nu a dorit să dezvăluie cele discutate. Ea i-a transmis că ar fi dispusă să se retragă din cursă şi să îl susţină dacă va candida, adăugând că este nevoie de o femeie care să ţină familia unită şi că îşi doreşte să facă acest lucru fără orgolii, supărări sau frustări.

Liderul USR a pecizat că nu se referă la familia PSD-PNL.

”Nu, aici nu mai e vorba despre asta. Aici deja nu mai discutăm despre stânga şi dreapta. Vorbim despre percepţii şi e zona izolaţionistă şi adevăr. Noi despre asta vorbim. Acum nu mai este o luptă cum ne-am obişnuit de 35 de ani între stânga şi dreapta. Haideţi să alegem adevărul, haideţi să alegem dreptatea pentru români pentru că putem să construim împreună. E adevărat, fără să avem corupţi în guvern, vreau să avem profesionişti pentru că eu sunt sigură că găsim prin toate partidele profesionişti pe câte o felie”, a explicat Lasconi.

Avantaj pentru Crin Antonescu?

Ea a mai fost întrebată dacă nu cumva îl avantajează pe Crin Antonescu, având în vedere că se va lupta cu el pe acelaşi electorat.

”Nu. Nu cred asta. Eu cred că, dacă am trecut deja printr-o campanie, v-am spus, o să vorbesc cu cât mai mulţi oameni, o să urmez mesajele pe care vreau să le transmit oamenilor în toate mediile, fie că e pe Facebook, fie că e la televizor şi aşa mai departe, dar eu aş vrea să nu ajungem să intrăm într-o cursă şi să stăm cu emoţii până în ultimul moment că s-ar putea să iasă un preşedinte izolaţionist. Deci eu mi-aş dori, încă o dată fac apel la înţelepciunea oamenilor şi dacă mai aveţi... Toţi se bat cu pumnul în piept că sunt patrioţi. Hai să vedem. Aruncaţi-vă orgoliul la coşul de gunoi și haideţi să fiţi patrioţi, toţi vă bateţi cu pumnul în piept că sunteţi creştini. Dacă vă iubiţi ţara asta şi pe acest popor creştin, atunci daţi-vă jos orgoliile şi haideţi să ne gândim la ce este bine pentru ţara asta”, a transmis Elena Lasconi.

