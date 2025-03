George Simion - la Cotroceni sau în arest?

"De ce îți este frică nu scapi" spune o vorbă înțeleaptă din popor. Iar acum a venit rândul lui George Simion, liderul celui mai mare partid de opoziție din România, să testeze pe propria piele care vor fi consecințele acestei sintagme. Dacă va avea șansa să treacă de filtrele tot mai intransigente în privința respectării și apărării democrației, instituite de către membrii BEC și judecătorii CCR, adică dacă va avea un dosar de candidatură curat, George Simion va trebui să ajungă din nou la judecata electoratului.

Doar că, de data aceasta, Marcel și Freddy, realizatorii de succes ai celebrului videoclip "Ascultăm și nu judecăm", nu vor mai putea să îi transfere voturi în cont, așa cum au procedat la alegerile din 24 noiembrie. După un simulacru de campanie la alegerile europarlamentare, când "suveraniștii" Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și Vlad Țepeș au fost exorcizați și sculați din morți pentru a se lupta cu Ursula von der Leyen, Macron și toată șefimea Uniunii Europene, strategie care a adus AUR doar șase mandate în Parlamentul European, la alegerile prezidențiale, chiar dacă a beneficiat de sprijinul PSD, Simion a fost scos pe tușă de "suveranistul" Georgescu.

Acum, Simion trebuie să preia crucea de pe umerii lui Georgescu și să urce Dealul Cotroceniului. O misiunea extrem de dificilă, mai ales că George Simion nu are nici carisma și nici talentul lui Georgescu de a hipnotiza masele. Iar o mare parte din electoratul care s-a încolonat în spatele finalistului din 24 noiembrie este format din cetățeni care s-au săturat de incompetența, aroganța, abuzurile și nepăsarea partidelor care s-au perindat în ultimii 35 de ani la guvernare. "Georgiștii", așa cum au fost etichetați adepții și votanții lui Călin Georgescu, aveau o singură așteptare majoră de la liderul lor: ca PSD și PNL să fie rase de la guvernare.

Or, George Simion, în cei peste patru ani care s-au scurs din momentul în care AUR a devenit partid parlamentar, a părut mai mult partenerul din umbră al sistemului alcătuit din aceste partide, decât coșmarul lor. În afara unor scandaluri artificiale regizate pe holurile și în plenul Parlamentului, AUR nu a pus probleme foarte mari establishment-ului aflat la guvernare. Demersul de suspendare al președintelui Klaus Iohannis, inițiat la începutul anului, și încheiat cu demisia acestuia de la Cotroceni, a servit mai mult intereselor grupărilor mafiote care au acaparat PNL, decât interesului public. Tensiunea din societate nu a dispărut odată cu plecarea lui Iohannis, dar niște "băieți deștepți" din PNL și-au aranjat cărțile pentru viitor. Sub ochii îngăduitori ai justiției. Și ai premierului Ciolacu.

Preocupat să aplaneze "tensiunile din societate", Simion a ignorat tensiunile din propriul partid. Care stă pe un butoi cu pulbere gata să explodeze. Claudiu Târziu, liderul expulzat să lupte cu "hidrele" de la Bruxelles, este pe punctul de a rupe partidul, acesta fiind extrem de nemulțumit de modalitatea în care a fost gestionată din punct de vedere electoral toată perioada care s-a scurs de la anularea alegerilor prezidențiale până la reluarea procedurilor pentru scrutinul din luna mai. Bașca, tandemul format de Simion cu Anamaria Gavrilă, lidera POT, a inflamat și mai tare spiritele pline de testosteron din interiorul AUR.

Așadar, dacă nu câștigă alegerile prezidențiale, pe Simion îl așteaptă în AUR o răfuială pe cinste cu întreaga conducere a partidului, o "noapte a cuțitelor lungi" la finalul căreia, foarte probabil, acesta va fi debarcat din fruntea AUR. Însă, cum Simion nu este chiar un naiv apărut din spuma mării, ci un individ bine conectat la personajele aflate la butoanele sistemului, nu este exclus ca, știind foarte bine care va fi decizia membrilor BEC în privința lui Călin Georgescu, acesta să fi încercat să le ofere chiar el muniție proaspătă pentru respingerea proprii sale candidaturi.

Chiar dacă fostul președinte Traina Băsescu consideră că intrarea lui George Simion în cursa prezidențială este "un caraghioslâc dâmbovițean" deoarece acesta are interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova și al Ucrainei, lucrurile nu stau chiar așa. Dacă câștigă alegerile prezidențiale, Simion nu mai este un simplu politician sau liderul AUR, ci președintele unei țări membre a UE și NATO. Deci, teoretic, interdicția respectivă ar putea să fie suspendată pe perioada exercitării mandatului. În plus, aceste amănunte din biografia lui Simion nu au constituit un impediment la depunerea candidaturii pentru alegerile din noiembrie 2024.

În schimb, prin afirmația instigatoare, "Cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică", lansată ca la galerie, pare că Simion i-a provocat în mod deliberat pe membrii BEC să-i respingă candidatura. Exonerat de responsabilitatea unei candidaturi la prezidențiale, Simion mai poate spera să întoarcă jocurile din partid în favoarea sa. Dacă va fi respins de BEC sau CCR, Simion va putea, prin victimizare, să joace cartea "dușmanului" sistemului și să o lase pe Gavrilă să-și rupă gâtul la prezidențiale.

Ce nu a luat în calcul Simon, când a incitat ca pe stadion, a fost faptul că s-ar putea alege și cu un dosar penal. Momentan, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică, prevăzută de art. 368 alin. 1 și 2 Cod penal, iar dosarul vizează fapta, nu persoana.

Dar, în funcție de evoluțiile de pe scena politică, chiar dacă Alex Florența se jură că procurorii sunt independenți, nu fac abuzuri și în niciun caz nu se implică în jocuri politice, nu este exclus ca Simon, rămas fără candidatură, să se trezească cu o solicitare de ridicare a imunității parlamentare. Astfel, în loc să ajungă președinte la Cotroceni, Simion ar putea să ajungă în arest. Măcar și pentru 24 de ore. Iar toată mișcarea suveranistă, pe care pretinde că o reprezintă în calitate de lider suprem, să se facă țăndări. Dacă nu cumva, chiar asta a fost misiunea lui.

