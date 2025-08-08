Are George Simion legături cu Ilan Șor? Mesajul găsit de Poliția din Republica Moldova în telefoanele rețelei proruse conduse de oligarhul fugar

Poliția din Republica Moldova a descoperit, în telefoanele unor coordonatori ai rețelei pro-ruse controlate de oligarhul fugar Ilan Șor, un mesaj pe rețeaua Telegram prin care cetățenii români din Republica Moldova erau îndemnați să voteze pentru liderul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale din luna mai.

Textul mesajului, distribuit în grupuri online de susținători ai lui Șor, era: "Bună ziua colegi! Un anunț important!!!! Deținătorii de cetățenie română dintre rândurile noastre sunt îndemnați să iasă masiv la vot pentru a vota George Simion!!!", relatează presshub.ro.

Mesajul a fost descoperit în cadrul unor percheziții efectuate pe 7 august de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai subdiviziunilor teritoriale, împreună cu procurorii PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale) și cu sprijinul polițiștilor din Brigada cu destinație specială „Fulger”.

În total, au fost efectuate 78 de percheziții în mai multe localități ale țării, într-o cauză penală ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani.

Potrivit procurorilor, rețeaua vizată joi acționa în beneficiul grupării criminale „Șor” și era implicată în transferul, conversia și distribuirea unor sume de bani provenite din Federația Rusă prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank”, aflată sub sancțiuni internaționale.

În timpul perchezițiilor din 7 august, autoritățile au ridicat arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „PayPal” și alte probe relevante.:

