Influencerul preferat al lui Musk, mesaj de susținere pentru Călin Georgescu. „Runda a doua” FOTO

Mario Nawfal a făcut o nouă postare în sprijinul lui Călin Georgescu. Influencerul extremist a anunțat că Georgescu își depune vineri candidatura „dacă nu va fi arestat și de data asta”.

„Călin Georgescu vs deep state-ul din România - Runda a doua.

Astăzi, la ora locală 16:00, Călin Georgescu va încerca din nou să-și depună candidatura pentru alegerile prezidențiale din România.

Nu este prima dată când încearcă să depună un dosar; În februarie, guvernul l-a arestat în timp ce se îndrepta spre înregistrarea candidaturii, o încercare flagrantă de a-i zdrobi vocea și voința poporului român care îl susține.

Curtea Constituțională va decide luna aceasta sau la începutul lunii aprilie dacă candidatura lui este aprobată, presupunând, bineînțeles, că nu va mai fi arestat de data aceasta” a scris Nawfal pe X.

