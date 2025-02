Lasconi, glumă pe seama relației cu Nicușor Dan: "Eu îi sunt fidelă soţului meu". Lidera USR știe cum îl va bate pe edilul Capitalei. "Ajung la inimile oamenilor la care el nu va ajunge niciodată"

Elena Lasconi, preşedintele USR, a comentat informaţiile potrivit cărora în partidul pe care îl conduce ar exista tabere care îl susţin pe Nicuşor Dan pentru funcţia de preşedinte al României.

Lasconi spune că sunt ”minciuni şi manipulări” şi a amintit că şi anul trecut existau informaţii conform cărora propriul partid nu i-ar fi susţinut candidatura la Preşedinţie. Lasconi a făcut apoi o glumă cu privire la relaţia cu edilul Capitalei şi a spus că există o zonă a electoratului care o preferă pe ea.

”Am auzit şi eu de la televizor că ar fi mai multe tabere, aşa cum am auzit de la televizor, anul trecut, că eu nu am susţinere în partid, deşi m-au votat atât de mulţi colegi de-ai mei şi la Congres şi pentru candidatura la prezidenţiale. Eu nu am aflat asta, văd şi eu în presă că există tot felul de... eu unele cred că sunt minciuni, unele cred că sunt manipulări”, a afirmat Elena Lasconi, marţi seară, 11 februarie, la B1 Tv, întrebată despre informaţiile conform cărora în USR ar exista tabere care îl susţin pe Nicuşor Dan pentru preşedinţia României.

Întrebată dacă manipulările sunt din interiorul partidului sau din afara USR, Lasconi a răspuns: ”Se poate şi-şi, pentru că miza este foarte mare”.

Lasconi a reafirmat că, dacă nu ar fi fost anulate alegerile de anul trecut, acum ar fi fost preşedintele ţării.

”Subestimarea pentru mine e binecuvântare pentru că pe mine m-a încurajat întotdeauna în viaţă şi nu am căzut în genunchi. Întotdeauna m-am ridicat şi am arătat că pot şi pot mai mult”.

În ceea ce priveşte relaţia sa cu Nicuşor Dan, Lasconi a glumit: ”Dacă-mi permiteţi o glumă vizavi de relaţia mea cu Nicuşor Dan, eu îi sunt fidelă soţului meu. Dar trecând peste glumă (...) este libertatea lui să candideze, e adevărat, complică lucrurile”.

Lasconi, primar la Câmpulung, e de părere că unul dintre atuurile sale, pe lângă voturile pe care le-a primit deja, buna sa credinţă şi ceea ce a demonstrat deja că poate face, este acela că există o parte a electoratului care o preferă.

”Pot să ajung la inimile oamenilor la care nu va ajunge niciodată Nicuşor Dan şi mă refer la zona aceasta de rural. Asta cred, pot să cred asta pentru că suntem foarte diferiţi ca persoane. Dar eu îi doresc mult succes lui Nicuşor, nu o să mă apuc niciodată să îl toc pe Nicuşor pentru că aşa vrea presa”, a adăugat preşedintele USR.

