Lupte interne în AUR. Claudiu Târziu ar putea candida la prezidențiale: „Mi-aș asuma această poziție”

Se agită apele în interiorul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) odată cu apropierea scrutinului pentru alegerile prezidențiale din 2025. Se zvonește despre rupturi interne și dispute privind candidatul pe care îl va susține formațiunea după vâltoarea anulării alegerilor. Deși oficial nimeni nu recunoaște tensiunile, mai multe surse confirmă că în partid există diferende majore între taberele care îl susțin pe Călin Georgescu și cei care caută o alternativă.

Claudiu Târziu, unul dintre liderii importanți ai formațiunii, a lăsat să se înțeleagă într-o declarație pentru Ziare.com că ia în calcul o candidatură la prezidențiale, dacă partidul și restul mișcării suveraniste îl vor considera omul potrivit pentru această poziție.

George Simion nu va candida: „Trebuie o figură reprezentativă”

Claudiu Târziu a spus că George Simion, liderul AUR, nu va intra în cursa prezidențială, așa cum a promis în repetate rânduri. Această decizie lasă partidul în căutarea unei „figuri reprezentative”, care să fie acceptată de toți suveraniștii.

„Eu nu am fost nici în discuția partidului, decât informal, ca persoană, pentru această funcție. Nu am emis această pretenție de a fi candidatul partidului. L-am susținut pe George Simion, așa cum știți. În condițiile date, cred că George Simion nu va mai candida și are toate motivele să o facă, să nu mai candideze, inclusiv promisiunile pe care le-a făcut”, a afirmat liderul AUR pentru Ziare.com.

Claudiu Târziu, mesaj subliminal: Dacă mă vreți, candidez!

Deși susține că nu a emis nicio pretenție de a deveni candidatul AUR la prezidențiale, Claudiu Târziu își lasă ușile larg deschise.

„Și atunci ar trebui să fie o altă figură reprezentativă pentru toți suveraniștii și, încă o dată, acceptată de toți suveraniștii. Dacă acea figură voi fi eu, adică dacă toți cei din partea asta a eșichierului politic vor considera că aș fi un candidat potrivit, pe care să îl susțină fără rezerve, da, atunci mi-aș asuma această poziție. Dar, încă o dată, nu s-a pus problema, nu am lansat asemenea propunere în discuție. Au fost niște discuții informale în partid, iscate de alți colegi de-ai mei, la care eu nu am participat. Și, prin urmare, nu știu dacă va fi cazul să fiu propus cu adevărat sau nu. Nu asta cred că este important. Funcția este importantă doar prin ceea ce reușești să faci în ea.

Oricine va fi candidatul nostru, trebuie să fie un om cu șanse reale de a învinge în această bătălie și mai mult să fie susținut de toată lumea pentru că o dată ce a obținut victoria să poată să facă pentru România ceea ce a spus. Un om singur nu face nimic. Un om cu o echipă, cu un sprijin masiv politic, care aduce după sine un sprijin important electoral, atunci un astfel de om poate să facă multe lucruri, dacă are o viziune și are voința politică și știința pentru a face așa ceva”, a declarat Claudiu Târziu pentru Ziare.com.

Vrea să fie președintele AUR?

Întrebat dacă își dorește președinția AUR, Claudiu Târziu a răspuns că „nu se pune problema înlocuirii lui George Simion acum”.

„Nu am încurajat zvonurile și răspândacii, care de doi ani de zile sapă la unitatea partidului și afirmă că există o tabără Târziu și o tabără Simion. Am respins întotdeauna o asemenea aserțiune. Am militat pentru unitate și o să o fac în continuare fără niciun fel de ascunziș, fără niciun fel de viclenie. Eu sunt un om cu frică de Dumnezeu și vreau să fac ceea ce spun pentru că spun ceea ce cred. Nu o să mă auziți pe mine cu discursuri duble sau cu manevre politicianiste”, a mai spus Claudiu Târziu pentru Ziare.com.

Reformă în AUR: „Partidul trebuie să se reorganizeze”

Târziu a detaliat și planurile sale pentru o reformă internă a partidului, pe care o consideră esențială pentru consolidarea organizației.

„Eu ce-mi doresc mult de la partidul AUR... îmi doresc o reformă reală în el pentru că e nevoie de o reașezare a structurilor de conducere, de o consolidare a partidului în teritoriu, așa cum am cerut în repetate rânduri. Filialele județene și împreună cu toate organizațiile subordonate ierarhic în teritoriu trebuie să organizeze alegeri pentru a-și desemna liderii în mod democratic. Aceste filiale și-au dovedit deja nu doar utilitatea, ci valoarea de coloană vertebrală a partidului AUR și merită să fie recunoscute ca atare, inclusiv prin desemnarea prin vot a unor conduceri valide, care să nu stea în baza unei împuterniciri de la centru și să fie împuternicite de votul oamenilor care lucrează în acele organizații. Îmi doresc, de asemenea, ca odată reașezat partidul din punct de vedere structural, funcțional și ierarhic să hotărâm asupra unui proiect politic pe care îl avem de urmat în cei patru ani de legislatură care ne așteaptă și care deja au început pentru că, indiferent dacă vom fi la guvernare sau vom rămâne în opoziție în tot acest răstimp, noi avem datoria față de alegătorii noștri să oferim ceva din ceea ce le-am promis”, a menționat eurodeputatul pentru Ziare.com.

Ce promite AUR

„Noi am promis, am propus, de fapt, un proiect de reconstrucție a României ca fiind necesar pentru a obține libertate și bunăstare și chiar dacă nu ne aflăm la guvernare și nu avem pârghiile necesare pentru a declanșa un astfel de proiect de țară, avem la îndemână tot felul de mijloace parlamentare, inclusiv negocierile cu grupurile politice, chiar dacă ele sunt diferite politic. De la stânga la dreapta avem acest instrument de negociere pentru susținerea unor pachete legislative care să vină în sensul reconstrucției României, începând cu partea economică și terminând cu cea a restaurării ierarhiei valorilor.

Asta îmi doresc de la AUR și sper din toată inima să pot accelera acest proces, să am un rol important în el pentru că asta stă în dreptul meu, în dreptul și postul de președinte al Consiliului Național, exact asta: program de guvernare, formare de cadre, guvern din umbră, proiect de țară, doctrină politică, toate acestea stau în dreptul meu și trebuie să mă ocup de ele. Dacă nu voi găsi înțelegerea și nu voi avea ecoul scontat în privința demersurilor mele, voi vedea ce am de făcut de mai departe, pentru că întotdeauna, și nu aș vrea să fie interpretabilă afirmația mea, un partid este un instrument politic, este un vehicul.

Dar mai mult decât partidul contează mișcarea care i-a dat naștere, care e mai adâncă, mai largă și mai veche decât partidul AUR, mișcarea de renaștere națională, iar mai mult decât mișcarea națională este cauza care a născut această mișcare. Cauza națională, interesul național. Știu că sună găunos după folosirea necuviincioasă acestor expresii de-a lungul timpului pentru că ele doar au fost folosite și niciodată puse în operă, niciodată nu s-au constituit în repere ale lumii politice românești, care a uitat că are de slujit națiunea română, că singurul subiect al politicii noastre trebuie să fie națiunea română și nu îmbogățirea, nu parvenirea, nu aranjamentele de culise și așa mai departe.

Deci sunt pregătit pentru orice fel de scenariu și vă asigur că eu voi merge până la capăt cu această cauză pentru că eu am un legământ făcut față de oamenii care s-au jertfit pentru libertatea noastră, pentru democrație, pentru credință în Dumnezeu și pentru bunăstarea românilor”, a explicat europarlamentarul pentru Ziare.com.

Scindarea din partid și rolul lui Gigi Becali

În culise, tot mai multe voci vorbesc despre o ruptură iminentă în AUR, între tabăra care îl sprijină pe Călin Georgescu, susținut oficial de conducere, și cei care nu sunt de acord cu această opțiune considerând că partidul trebuie să aibă propriul candidat. Sursele indică posibilitatea ca o nouă formațiune să fie înființată de cei care se opun liniei oficiale, o structură care ar putea fi finanțată de Gigi Becali, un critic vocal al lui Georgescu.

Gigi Becali contestă deschis influența lui Călin Georgescu în mișcarea suveranistă și ar putea sprijini activ o alternativă, în cazul în care partidul se va diviza.

