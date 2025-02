Marcel Ciolacu vrea să reia dialogul cu Elena Lasconi pentru susținerea unui candidat unic la prezidențiale: „Urmează să o sun”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, 28 februarie, că intenționează să o contacteze pe președinta USR, Elena Lasconi, pentru a deschide un dialog cu privire la susținerea unui candidat unic la alegerile prezidențiale. Ciolacu a spus că România, dar și întreaga Europă, traversează un moment dificil și că, în această perioadă, forțele politice democratice ar trebui să se unească în jurul unui singur candidat.

„Eu cred că trecem printr-un moment complicat. Dar nu trece numai România, trece întreaga Europa. Şi am spus şi imediat după alegeri, am spus-o şi aseară şi am să o spun şi astăzi: cred că toate forţele democratice, în acest moment, trebuie să se strângă în jurul unui candidat unic, astfel încât să nu mai existe nicio crăpătură că am putea porni şi noi, şi românii, şi România, într-o direcţie greşită. Şi cred în acest proiect politic.

Urmează să o sun pe doamna preşedintă Lasconi şi să începem acest dialog. Cu adevărat, în acest moment, coaliţia de guvernare are un candidat asumat, trecut prin toate forurile statutare ale partidelor care îl susţin. Deci este exclusă înlocuirea de candidat unic a domnului Crin Antonescu”, a declarat Ciolacu, la Parlament.

Ciolacu, despre demisie: „Voi discuta cu colegii mei”

Premierul Marcel Ciolacu a comentat despre posibilitatea unei demisii, subliniind că, în contextul actual, este esențial ca procesul politic să se bazeze pe democrație și pe voința electoratului. Ciolacu a menționat că în politică n-a exclus niciodată nimic.

„În ceea ce priveşte democraţia, fiindcă totuşi jocurile politice trebuie să se bazeze pe democraţie, partidul care a câştigat alegerile în momentul de faţă se numeşte Partidul Social Democrat, a desemnat, cum era normal, primul ministru. (...) Părerea mea că personalizăm prea mult şi vorbim prea mult de - candidatul e cu certitudine Crin Antonescu - de Ciolacu, de Lasconi, de Kelemen Hunor, de Predoiu. Dacă găsim că soluţia cea mai bună este de a fi unite toate forţele să plece Ciolacu, voi sta de vorbă cu colegii mei.

Eu, în politică, n-am exclus niciodată nimic. Vă mai spun iar, cu toată credinţa, cu toţii înţelegem momentul complicat în care trecem. Şi cred că cel mai important este să consolidăm democraţia în România şi să fie un guvern, cum este şi acum, stabil, o perioadă lungă de timp şi să găsim soluţiile cele mai bune în situaţii de criză.

Când nu avem situaţii de criză, oricine poate gestiona. Când sunt situaţii de criză, atunci într-adevăr sunt adevăratele provocări pentru oamenii de stat şi nu neapărat pentru oamenii politici”, a adăugat Ciolacu.

